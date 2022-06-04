外交部6月4日在其臉書以簡體字及英文發表一篇「致中國人民」公開信，建議大陸人民去搜尋「六四天安門」。

中共中央至今不「平反」六四天安門事件，一方面是反對西方式民主化，另一方面也是基於「家醜不外揚」的心態。由此也能看出，六四天安門事件是中共的痛腳。外交部刻意發出此信，顯然是故意觸碰中共的痛處。

外交部發出此一公開信，確實有可議之處。首先，大陸民眾並非完全不知天安門事件。但在中共政策下，即使知道，又能怎樣？外交部說希望自由民主與人權也能成為台灣人民與大陸人民的共通語言。此話顯然是在慫恿大陸人民以實際行動爭取自由民主。對目前的中共政權而言，這根本是試圖在大陸製造動亂。

其次，陸委會為政府處理兩岸事務的主管機關；外交部則為政府涉外事務主管機關，應該將全副精力用於鞏固邦交，增進與無邦交國家的實質關係。外交部涉入大陸事務，顯然是越俎代庖，侵犯陸委會職權。

事實上，陸委會已經在6月3日就六四天安門事件發表聲明。外交部長吳釗燮並不是不知道外交部與陸委會職權的分際。卻一再故意涉入大陸事務，就是隱含將中共視為「外國」的意圖，滿足內心暗藏的台獨心態。中共將吳釗燮部長視為「台獨頑固分子」，並非毫無根據。吳部長借題發揮，見縫插針，不但於事無補，反而徒增兩岸敵意，完全是找碴。

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