1949年的10月25日，是光復節假期，台中市在體育場舉辦慶祝活動，同時舉行運動會。那天下午節目快結束時，突聞鞭炮聲響起，廣播中宣布金門古寧頭大捷，這正是胡璉部隊那些老兵和新募、新徵及新抓的阿兵哥們，一項不可不說的功績；固然當時國軍的空軍及海軍有優勢，對地面部隊的助攻很重要，但最終還是要靠地面的陸軍，殲滅入侵共軍以確認戰役的勝利。

這雖是國軍和共軍雙方的一次小型會戰，但對後世的影響卻相當重大。蔣介石自民16年（1927）4月12日和共產黨翻臉清黨以來，雙方惡鬥無數，或許對這次戰役最覺欣慰。因蔣氏民38年（1949）10月25日初聞金門大捷，並不敢相信前線傳來的戰爭捷報是真，蔣氏在當日日記中寫道：「前方報案之不實幾乎每每如此。」兩天後到1949年10月27日，確認古寧頭戰役已全殲登陸共軍，據稱蔣介石流了淚說：「這一仗我們全勝了…台灣安全了。」

在抗日戰爭勝利以還和共軍苦戰多年連番慘敗以後，有這一次的反登陸戰的徹底勝利，真像一支強心針注入敗退中的國民政府，提振了軍民們的信心。這一次的解放軍登島作戰失敗，也給共黨的人民解放軍上了一課，那就是登陸作戰和在大陸上的攻堅作戰或游擊戰是不一樣的；那攻打近在咫尺的金門尚且如此，同樣在沒有海、空優勢情況下，攻打120公里外之台灣，又將如何？故解放軍準備渡海攻打台灣的部隊停了下來，暫時等待著。

不意僅等了約9個月後，民39年（1950）年6月25日凌晨，北韓的朝鮮人民軍以反擊侵略為由，越過北緯38度線大舉進攻南韓，爆發了舉世震驚的韓戰。韓戰爆發後，朝鮮人民軍很快就擊潰南韓軍隊的主力。兩天以後的6月27日，美國總統杜魯門發表聲明，宣布美國出兵朝鮮半島和台灣，隨後宣布美第七艦隊巡防台灣海峽，防止大陸和台灣的兩岸衝突。

6月28日，朝鮮人民軍占領南韓首都漢城（今首爾）；並以疾風掃落葉方式，繼續向南進攻，把南韓軍隊壓縮到朝鮮半島最南端釜山市環形防禦圈內，美國的海軍、空軍及陸軍皆在倉促中協助抵抗。兩個多月後的民39年（1950）9月15日，美國依據聯合國安理會通過的第84號決議，以美國軍隊為首約7萬至10萬人規模的聯合國軍隊，在半島中部西側海岸的仁川港成功登陸，北韓南侵軍有被圍殲的危險，迫使其朝鮮人民軍急速北撤，扭轉了戰爭的局勢。

仁川登陸後的第13天即民39年（1950）9月28日，聯合國軍重新奪回漢城，並跨越三八線向北推進；10月19日占領了北韓首都平壤。部分聯合國軍部隊甚至已推進到鴨綠江畔，逼近中朝邊境。中共中央政治局在蘇聯表態支助的形勢下，作出派遣中國人民志願軍進入朝鮮半島參戰的決定。這時正在大陸東南地區等待著渡海攻台的共軍部隊，奉命改為援朝志願軍，渡過鴨綠江參戰。

因為解放軍中的攻台部隊轉變為援朝志願軍，台灣海峽又有美第七艦隊巡防，台海兩岸隔海對峙之局自然形成，一直延續到今天。故金門古寧頭之戰，是使兩岸長期對峙的一個轉折點。國民政府在台灣，乃有機會整肅內部共黨或親共份子，是國府在台灣所謂白色恐怖時代的起點。

蔣中正總統與第七艦隊司令葛里芬中將合影。（蜀人攝，徵信新聞報）

美國第七艦隊大兵在台度假，好奇地看著「迎媽祖」的隊伍。（中時報系檔案照片攝）

白色恐怖像是一次急救手術，難免留下手術後的疤痕，但卻保住了中華民國的命脈。換來的成效是，國府在台灣，得在民39年（1950）6月27日美國第七艦隊巡防台海後，於平穩中推動蔣介石所謂三民主義的建設，要把台灣建設為三民主義模範省云云；大陸的中共一方當然不會閒著，在民38年（1949）10月1日，即已成立了人民政府，並把國號稱為中華人民共和國。

這是自民元年（1912）中華民國出現以來，華夏大地上出現過：1.民4年（1915） 袁世凱的中華帝國，2.民20年（1931） 江西中華蘇維埃共和國，3.民21年（1932） 溥儀的滿洲國，4.民22年（1933） 福建的中華共和國，5.民28年（1939） 年至民34年（1945） 日本操縱定都於張家口的蒙疆國，6.民29年（1940） 在南京成立的汪精衛國民政府，7.民30年（1941） 蘇聯、日本共同拱出來的蒙古人民共和國後第8號的國中之國。

那些為人民政府或中華人民共和國的創立，而犧牲奉獻的無數中華英雄豪傑們，也得到了在大陸實驗施行共產主義公有制社會的機會。也就是說，在1949年10月1日之後，一個在1912年（民國元年）元月1日即已成立的中華民國，由於國內意見眾多派別繁雜，在內外各種主客觀因素下另立新國，再經現實檢驗淘汰後，形成對建設國家所採路線而有兩派不同意見，這兩派又用打破腦袋方式，演變成在一個中國疆土內，出現兩個政治實體，那就是中華民國的國民政府和中華人民共和國的人民政府；事實上是一個中國之內兩派意見不同的人，因吵架翻臉而肢體血腥衝突，搞出來兩個國家。一派主張公有制，另一派主張公有制中可有私有制或私有制中可有公有制；前者的代表是毛記共產黨，後者的代表是蔣記國民黨。

為什麼又說是一個中國呢？因這兩國的憲法，都把整個中國的領土和人民都包含在內。亦即中華民國的憲法，其主權所涉國土包含整個中國，但國民政府在民38年（1949）以後真實的治權，僅在台灣海峽一側的台澎金馬地區；而中華人民共和國的憲法，其主權所涉國土也包含整個中國，當然包含台、澎、金、馬，但人民政府真實的治權，自民38年（1949）10月1日成立之日起，僅在除台澎金馬以外的大陸地區。故「一國兩府」，或許是比較不易使人頭暈目眩的說法。

為什麼在這一個中國之內，會出現兩個國家及兩個政府？搞到自己中國人殺來殺去個不停，我們都涉身其中，似乎只能慢慢而細心地，展讀這部由當年4億而至今已14億人參與演出，仍然還在進行中的活頁歷史。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】