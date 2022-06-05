兩年一度的「環太平洋（RIMPAC）」軍演，2020年6月29日至8月4日在夏威夷和美國西部聖地牙哥海域舉行，屆時據聞將約有26個環太平洋國家參與，然原在美國《國防授權法案》下獲邀的台灣，未獲參演。隨即俄羅斯太平洋艦隊發布，6月3日至10日，共約有40多艘艦船、20架軍機與直升機參與在太平洋海域啟動演習，顯然是向主辦「環太平洋」演習的美國嗆聲。

然在日本防衛省統合幕僚監部於6月1日晚間公布中共東部戰區海軍052D型驅逐艦/154、054A型護衛艦/515、903A型綜合補給艦/904、071型登陸艦/986等4艘艦船，由東海經日本奄美大島往西太平洋活動。3日又緊急發布，中共海軍情報偵測船一艘/795，2日由東海經宮古海峽往西太平洋急奔而去，所謂何事？對此個人提出看法：

首先，中共東部戰區海軍駐紮在浙江舟山偵察船大隊所屬，擁有815A型電子偵察船2艘，依據日方圖片與該船航線，推斷此情報偵蒐船/795，隸屬於該戰區東海艦隊所屬。

其次，檢索東部戰區海軍795情報偵蒐船，日方曾於4月20日公布該船由東海經奄美大島北部海域入西太平洋後，直至5月19日復返歸建，期程近一個月。可見，該船遠海活動任務，船上油水與物資可維持一個月。

近日據日媒報導，日本「出雲」號準航母將與2艘驅逐艦及1艘潛艇於6月13日至10月28日一起執行印太部署；期間將抵夏威夷參與「環太平洋2022」軍演。依據上個月中共「遼寧」號航母於沖繩以南海空域演訓期間，日本派遣「出雲」號監控之際，中共東部戰區795情報偵測船也進入西太平洋可能對「出雲」號情蒐活動。相信，共軍795情報偵測船定隨上述日方艦船編隊進行跟監任務。

由於，該船任務特性，主要是電子偵察和情報收集。可對附近海空載具任何發射源，如雷達信號，以及通信與傳輸信號等進行截收、分析、研判。相信，東海艦隊情報偵蒐船795往西太平洋航行，不排除將前往夏威夷方向航行，情蒐「環太平洋」演習相關情資。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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