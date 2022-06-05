由於去年（2021）景氣相當火紅，加上第一季出口連創新高，因此，各研究機構認為台灣經濟成長可以延續去年的熱絡，保有傲人的表現。年初主計總處對今年（2022）全年的經濟成長率估計在4.42％左右；台灣經濟研究院預估為4.1％；中央銀行、中華經濟研究院、中央研究院則稍嫌保守一點，分別估為4.05％、3.97％、3.85％。

但隨著俄烏戰爭的開打，石油、天然氣及大宗物資的飆漲，引發了通膨的攀升，促使各國進入升息循環，加上中國大陸的封城與台灣疫情的大幅升溫，景氣有轉弱的跡象。央行楊金龍總裁率先發出警語，認為今年台灣經濟成長要保4（維繫4％的成長率）相當困難。我們也認為下半年的變數一一浮現，台灣下半年的景氣表現不容樂觀。主要的變數及背後的影響分析如下：

第一，由於俄烏戰事的爆發，石油、天然氣，以及不少原物料價格大漲，使原本蠢蠢欲動的通膨，大舉爆發。最近美國通膨率持續在8％以上，歐元區超過6％，台灣也破了3％的大關。通膨影響所及，各國紛紛進入升息循環，美國聯準會除了之前二次的1碼、2碼上漲之外，預計6、7月還要分別上漲2碼，同時，後面三次的會議也可能升息。因此，保守估計美國今年的利率會落在2.25％～2.5％左右。在國際資金連動之下，央行也開始升息。

第二，各國經濟成長率的下修，勢將影響台灣的出口。除了通膨，引發的升息可能導致經濟下滑之外，俄烏戰爭引發的供應鏈斷鏈，也使得各主要國家下修今年的經濟成長率。例如美國聯準會已主動將今年的成長率由4％下修至2.8％，與之同時，美國今年第一季的成長率已下滑至-1.4％。歐洲本身即為俄烏戰事的核心地帶，受創不可能太輕，因此，歐元區經濟至少也會下修1至2個百分點。在美國、歐盟等地景氣都面臨下滑時，台灣以出口為導向的經濟體，恐怕下半年在出口及整體經濟上都會受影響。

第三，大陸的封城，重創台灣及全球的供應鏈。上海、昆山等地數次封城，已造成全球供應鏈的大亂。而昆山、蘇州一帶是台灣高科技電子業及若干製造業的重鎮，上海更是台灣廠商出口至大陸的主要口岸。封城之下，台灣電子業廠商陣腳大亂，4月到6月的出口、營收不容樂觀。再加上全球正處於解封的局面，對線上及相關的3C、雲端、資安等產品需求減弱。最近傳出蘋果iPhone訂單的下修銷售量，將影響台灣下半年消費性電子產品的需求。

至於其他產業，包括電力機械設備、食品紡織及汽車產業，對未來六個月的景氣，也都表示保守的看法。整體產業的景氣已由過去的供給驅動，轉為需求驅動，缺乏新增的訂單，中下游廠商存貨、拉貨的意願也相對降低。

第四，台灣疫情升溫，可能導致內需的服務業與民間消費轉趨疲弱。4月中旬開始，疫情指揮中心改變邏輯，由過去的清零轉為與病毒共存的政策，但缺乏向民眾溝通邏輯轉變的思維、策略調整的緩衝時間，以及策略轉換背後的配套政策，以至於台灣防疫陣腳紛亂，確診與死亡人數暴增，令民眾心驚膽跳，也重創了台灣的餐飲、住宿、旅遊、觀光及相關的服務業。由於去年出口、投資都是雙位數，成長基期已高，因此，今年台灣的成長模式本來打算轉變為以內需、投資驅動的成長。

但在疫情變調下，今年內需成長恐怕落空。民間消費在台灣GDP的占比高達45％至50％，一旦疲弱，將使台灣的GDP下修1個百分點以上，不容輕忽。

在今年下半年經濟成長可能轉弱之際，政府也必須要有萬全的準備，來因應經濟成長的大幅下修。除了做好配套，鼓勵民眾及年長者快速施打第三劑疫苗，提高疫苗的覆蓋率，避免重症、死亡癱瘓台灣的醫療體系，以及商業活動之外；政府對服務業的紓困及振興方案，也應該加速預做規劃，以挽救內需的大幅滑落。其次，政府的公共工程及公營事業的投資，也應加速規劃執行，使公共投資可以維繫景氣。另外，央行的升息策略，也應兼顧打擊通膨，以及維持經濟成長的力道，避免升息太猛，加速景氣的下滑。