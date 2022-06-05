感染新冠肺炎過世的朋友，自疫情爆發以來，都是迅即於24小時內焚化，許多親友受困於疫情，連送他最後一程都無法做到，更遑論靈前致哀，親睹遺容，在靈車絕塵而去的那一剎那，就天人永隔，無論對死者、生者，都是極大的遺憾。

疫情以來，已有超過2000位的亡者，都是循著這樣絕決、無情的模式，在無親友環侍、致哀、悼念下，孤零零地走的，網路上也留下不少親友在靈車開走前，悲慟欲絕，卻又無可奈何的悲悽畫面。

這個畫面，相信指揮中心是不可能沒有見到的，可是，卻始終未有任何一句話、任何一個說明，民眾也因疫情攸關，視為天經地義，忍痛遵循。可事到如今，指揮中心竟然就以民眾「誤解」一語，輕描淡寫地帶過，好似一切都是民眾自己的錯，指揮中心沒有錯，法律也沒有硬性、強制的規定，這不僅僅只是「推卸責任」而已，更是對人命的輕蔑與漠視。人死為大，而難於入土為安，這個政府，這個指揮中心，幾曾真正關心過老百姓的生死存亡？

看來，民進黨真正關心的是，如何減輕這場疫情對民進黨選情的衝擊，此所以蔡英文對已喪亡的死者，未曾發過一語道歉與撫慰，反而針對若干其認定的「假消息」，大表震驚與批判，而蘇貞昌更在無心之間，脫口道出真話，「打贏這次疫情的選戰」。「選戰」的勝負，才是民進黨念茲在茲的，至於老百姓的生死存亡，那就是你家自己的事了，又何關民進黨的痛癢？

民進黨最會作內外宣，號稱「有政府，會做事」，可老百姓應該睜開眼睛好好看看，民進黨又真正替老百姓做了些怎樣的「好事」？口罩缺、疫苗缺、呼吸器缺之後，緊接著就是快篩劑缺、醫藥缺、病房缺，凡此，已不知是六缺七缺八缺，無所不缺了，而歸根究底，無非就是「缺德」，如此「缺德」的政府，又何能讓老百姓期待？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※