電影情節裡，經常上演著困境逆襲、化不可能為可能，甚至浴血奮戰、最終得到勝利、迎接英雄式歡呼的快樂結局。

然而，烏俄戰爭不是一場電影，不會隨著旁觀者的叫囂聲量，上演一場逆轉勝。

烏俄戰爭，從開戰第一天起，已經注定了烏克蘭是最大輸家。原因一，戰場在烏克蘭。原因二，他的對手是全世界最大的核武國家。原因三，他不會因為被同情，而加入北約、進入歐盟。最後的結果，除了一場空外，軍民傷亡、國家殘破、百姓流離、土地被佔，可見的未來烏克蘭將繼續在歐洲的門外，而國土的優勢將被大幅削弱。戰爭的結局，烏克蘭極有可能成為一個內陸國家。戰爭的停損點，要由澤倫斯基總統決定。

對俄羅斯而言，這場軍事衝突，既因北約東擴而起，也將以壓制北約東擴為主要的戰略目標。筆者認為拿下烏克蘭的黑海沿岸是普丁的B計畫。如果一開始戰爭速戰速決，烏克蘭同意放棄加入北約、去納粹化，俄羅斯獲得邊境安全的明確保證，那麼基於深厚的民族情感，俄國不會對烏克蘭下如此重手，A計畫至多是讓頓巴斯地區獨立，解放長期被納粹份子殘害的烏東俄裔居民，以及確立克里米亞的俄屬地位。

未料戰事綿延，西方與世界對烏克蘭強勢聲援及武力輸送，讓澤倫斯基對和談失去興趣，決心抗爭到底。仇恨、英雄主義蔓延在烏克蘭，看不清楚真相的澤倫斯基，愈陷愈深，把國家推入難以修復的慘境。而普丁必須思考的是，烏克蘭既已挽不回，倘若有朝一日烏國真成為北約對抗俄羅斯的前哨，那麼現在的戰略，必須為俄與北約未來可能的軍事衝突做戰略部署，因此，俄軍將以拿下敖德薩為下一階段重要目標，以完整掌握黑海沿岸的海線優勢。

2014年5月，筆者曾受邀在任教的大學以「烏克蘭啟示錄—從服貿爭議談起」為題演講。當時太陽花學運正餘波蕩漾，台灣對大陸的經濟合作政策受到有史以來最大的挑戰。接近同時，在地球另一端的烏克蘭，也轟轟烈烈地發生了遍地開花的大規模親歐盟示威運動，火燒基輔獨立廣場，又稱廣場革命，其結果造成2014年3月克里米亞通過公投脫烏入俄，烏東頓巴斯地區二州4月宣布獨立，從此烏克蘭陷入長達八年的內戰。

烏俄關係與兩岸關係有著若干類似性：同文同種、血脈相連；曾為一體、其後分離；緊密毗鄰、大小懸殊；大者皆有超強等級的世界地位，而小者都位在美國地緣戰略部署的前緣；大者對小者既有深厚情感又有武力威脅，而小者內部都有對大者親仇不同的路線之爭。

太陽花學運和烏克蘭的廣場革命又有什麼對比性呢？首先，二者都是以年輕人為主，對依民主程序合法選出、有多數選民託付的政府政策，進行強力反抗。在台灣，是為了與中國大陸簽訂的服貿協議，而烏克蘭當時的親俄總統亞努科維奇，則是終止和歐盟簽署政治和自由貿易協議，並強化與俄羅斯關係。第二，從內部政治而言，2000年後台灣有藍綠統獨分歧對立，而烏東與烏西則在親俄親歐之間拉鋸，歷次總統選舉皆互有勝負。前述二者境內的抗爭行動，也都反應了路線之爭。第三，台、烏的反對勢力都指望仰賴美國對抗強鄰。第四，所發生的事件，後來都造成國家政策路線的轉折。

最後的結果也很相近，執政者都妥協於龐大的反對壓力。在台灣執政的馬政府，沒有強制驅離立法院的抗爭者，至終服貿協議卡關停擺；民進黨在2016年成功贏得政權，去中仇中成為施政主調，兩岸關係卻自此日陷緊繃、劍拔弩張。而在烏克蘭，親俄的亞努科維奇總統在暴動後逃亡俄羅斯，烏克蘭再次由親西方的總統上台執政，自此烏克蘭一步步遠離俄國，直到兵戎相見。

媒體多用2014年俄羅斯「佔領」克里米亞一詞，認定俄國是侵略者，卻忽略了烏克蘭內部的親西方勢力，在2004年及2014年兩度用類似革命的方式，驅趕民選的親俄總統，導致國內的親俄民意不斷遭到漠視與踐踏，才造成烏東想要獨立，而烏西長達八年攻打烏東的事實。而克里米亞十八世紀以來即係俄國領土，1954年在蘇共總書記赫魯雪夫主導下，劃給烏克蘭。1991年蘇聯解體時，因不滿成為烏克蘭領土，曾在1992年宣布獨立，當時經俄羅斯調解後同意留在烏克蘭境內成為自治共和國。該地俄羅斯人約六成，2014年因不滿烏克蘭親俄路線被推翻，遂以97.47%的公投支持度，選擇獨立及併入俄羅斯。

台灣與烏克蘭，在面對中國大陸與俄羅斯時，分別有一條紅線。對台灣而言，是台獨。對烏克蘭而言，是加入北約。台灣的執政黨把「抗中保台」當選舉工具，經常在玩火邊緣；而烏克蘭的澤倫斯基，則更像是誤入政治叢林的小白兔，真心相信烏克蘭可以加入北約，甚至大張旗鼓修憲入北約、去俄語，縱容新納粹份子殘害烏東俄裔族群，激化民族主義與仇俄情緒，結果招來無情的戰爭災禍。

有些人認為台灣與烏克蘭不可相比。的確，台灣的情況比烏克蘭艱難太多！至少烏克蘭是聯合國的成員國，是一個主權獨立的正常國家，而全世界現在只有14個國家承認中華民國的主權。中國大陸的181個邦交國，多接受「一個中國」原則、認同「台灣是中國不可分割的一部份」。長久以來台灣的生存，是在戰略模糊下享有和平與發展空間，一旦戰略模糊打破，對台灣現狀非但無法帶來突破，反極有可能造成兩岸軍事緊張。

無論澤倫斯基如何被媒體吹捧成民族英雄，都無法掩蓋因其錯誤的外交政策，造成國家災難的事實。作為元首，帶領國家避免戰爭風險，讓人民安居樂業，原是基本責任。烏克蘭位於歐俄之間，是歐俄都要爭取的重要夥伴，大可善用地緣優勢，採取左右逢源的外交政策，創造最大國家利益。捨此不為，誤判情勢，走上戰爭一途，置人民於刀殂、國家於水火，令人不勝欷噓。

政治口號可以挑動人心，換成選票，卻不能改變事實。烏克蘭入不了北約，連加入歐盟都是看不見曙光的漫漫長路。而「台獨」呢？執政者可以用教科書教育出天然獨的世代，抗中口號永遠有選票，然而台灣不可能宣布獨立，也不可能加入聯合國或其他政府間國際組織，民進黨執政四任已經證明這個事實。試圖打破戰略模糊、挑動仇中，兩岸一旦擦槍走火、兵戎相見，讓「烏克蘭人打烏克蘭人」、「斯拉夫人打斯拉夫人」的悲劇，演變為亞洲版的「中國人打中國（中華民國）人」，背後的影舞者將等著坐收削弱勁敵的紅利，而戰場上死傷的，將是自甘為馬前卒的代理人。

真愛台灣的為政者能不慎乎？真愛台灣的百姓能不明辨乎？

（作者為國立莫斯科國際関係學院政治學博士、前政治大學俄羅斯研究所兼任助理教授）

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