難道字幕出錯也會傳染？華視新聞台自今年4月20日開始連續出包10次，現在竟然轉到衛福部的網站上了。
昨晚(6/4)中天網路新聞現場節目中，來賓指出CDC的官網中有關Covid-19的死亡名單數字是22815，令全場主持人和現場來賓震驚，台灣新冠肺炎死亡名單何時破萬了？顯然是CDC官網小編出錯，多打了一個阿拉伯數字2。觀察一下時間，官網最後修正時間是該日下午15:30，這麼長的時間居然都沒有人發覺，這數字若被外媒發現傳播出去那還得了？台灣是名符其實的重災區。
我們能夠體諒衛福部內部工作人員的辛勞，端午節可以放假好好休息，但至少該有個人值班吧！這麼長時間一定會有人打電話去質疑或告知，然而到了晚間8、9點一點動靜都沒有，何以政府單位麻木至此？
CDC的工作態度也太令人不敢恭維了，也難怪在疫情氾濫情況下部長陳時中還有興致跑去北海岸餐廳；也難怪過了兩年民眾都被衛福部的假消息誤導，遺體毋須24小時內火化，這些都是民眾的錯？
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