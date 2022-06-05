「美洲峰會」即將在美國洛杉磯舉行，是拜登總統再一次展現外交長才的機會，更是修補川普所造成與拉美破裂關係的時機。然而，美洲峰會恐成為美國峰會，進一步惡化美國與拉美的關係。

美洲峰會是西半球的盛會，1994年第一屆在邁阿密舉行以來，今年是第九屆又回到美國舉辦，且特別選在拉丁裔人口眾多的洛杉磯舉行，對拉美國家別具意義，但是尚未開幕已有多國元首表示不出席，其中以墨西哥羅培茲歐布拉多總統最有指標性。拒絕出席峰會的理由，表面上是抗議美國未邀請古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉（另邀請委國臨時總統瓜伊多）出席，他們認為峰會是屬於所有美洲國家的園地，任何國家不該因意識形態，或政治制度被排除在外，實質上是表達對美國長期忽視鄰邦的不滿。

首先，第三屆峰會通過的「美洲民主憲章」既已明訂，參與峰會須為民主政府，所以古巴不能參加尚可諒解，但是尼、委兩國皆有選舉事實，只是不符合美國的標準，所以禁止他們與會有牽強之虞。再說，古巴受邀參加過兩屆峰會，美國亦無法自圓其說。

拉美抵制的原因是，相較於美國對全球其他地區的關注力，拉美顯然不在白宮的優先名單中，姑且不論烏克蘭的戰事，近來南太平洋島國的重要性，都已擺在橢圓形辦公室桌上，令有美國後院之稱的拉美，情何以堪。

前墨國駐古巴大使拉赫斯(Roberta Lajous)表示，是拜登關注拉美的時候了，新冠疫情、中美競爭和烏俄戰爭，使得美洲國家間的關係趨於緊張，美國可藉由近源策略(nearsourcing strategy)投資西半球，改善區域的經濟困境，進而能解決6千多萬人的飢餓問題。他點出美國未善盡區域國際責任，難怪中國有機會立足拉美。

其次，美國將這次峰會的議題聚焦在建構永續、適應性和公平合理的未來，可說是曲高和寡，未直接觸及拉美最迫切的問題。拉美的問題不是患寡，是患不均，政治權力集中於少數集團，經濟掌控於財團手中，直接影響的是人民的溫飽問題，間接引發北漂美國的議題，美國不是不知道問題的癥結所在，只是不知如何與不願協助，例如美國未積極介入海地的動亂，在於不願深陷泥淖。此外，美國支持一個聽從美國政策的領導人，大於追隨民主理想的國家。

最後，截至目前為止，峰會國家協調官歐瑞利(Kevin O’Reilly)，持續在洛杉磯協調峰會討論的事務，因為美國僅表示有責任領導西半球，走出疫情的困境，恢復經濟成長，對抗氣候變遷，重建民主等議題，卻未端出具體的作法，只聞樓梯響，未見人下來，與前八屆決議對照，可說是老調重談。

拜登要的是一個照美國劇本走的峰會，拉美求的是能解決區域問題的會議，所以峰會期間少了反對的聲音，成為一言堂對拜登是好事，卻不利美拉關係的發展。再者，當拜登圍堵北京有成之餘，破口恐在拉美浮現。（作者為致理科技大學副教授）

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