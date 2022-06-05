報載，第六屆監委從就任後到今年3月止，全體監委出席狀況平均僅約15次，明顯偏低。立委陳以信呼籲，監察院依自律規範先彈劾自己人；前監委周陽山表示，過去擔任監委時期從未生過此狀況，少數人不盡義務才會出現此問題。近來因檢察官陳隆翔二度遭彈劾案討論過程未公開，引發法界反彈；及中研院前院長翁啟惠案提出再審，過程不接受外界檢視，輿論更加嘩然。

監察院可以為特定人因人設事創不當先例，無非自毀機關高風亮節清譽，未來監察院還有多少殘餘價值可以如此耗盡？監察院位居憲政五院之一，對於中央及地方公務人員有失職或違法情事，得提出糾舉案或彈劾案，如涉及刑事，應移送法院辦理。監察院亦為國家最高監察機關，行使對公務員「彈劾、糾舉及審計權」；違失公務員經各該委員會之審查及決議，得提出糾正案；經察委員二人以上之提議，九人以上之審查及決定得提出彈劾；且監察委員須超出黨派以外，依據法律獨立行使職權，機關地位位尊崇隆。

惟監察院近年來表現乏善可陳，對於部分社會矚目案件無法立即有效之介入，如民眾最關心的防疫採購快篩、高端疫苗等卻未有監察院的聲息；而剛成立的國家人權委員會2020年8月上路，至今派查案件更是屈指可數，都讓民眾無奈。監察院命運真是詭譎坎坷，該做的沒有做，想做的又無法做好，平常默默無聲無息，有聲的時候，卻竟都是負面新聞。

過去，對陳菊院長寄予厚望，乃黨政背景豐富、完整，歷經美麗島事件，號稱人權鬥士，我們更加期許對監察院能有一番矚目、嶄新作為。然而，監察委員對最基本的出席卻無法以身作則善盡責任，作為公務機關之表率，至為可議。監察委員依法仍屬國家之公務員，依憲法規定仍得被糾正或彈劾；監察院如何自我發憤圖強、提振社會形象、重建國人觀瞻，此其時也。（作者為永然法律基金會顧問）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※