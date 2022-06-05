如果依循「程序正義」，張善政願意婉拒「徵召」，與其他有意參選者立足於公平的起點上，相信最大的「挑戰者」非羅智強莫屬。

其實，羅智強已經表明了清晰的態度，如果公平「初選」，則他願意退出選戰，這已經是委屈求全的「網開一面」了，相信張善政也應該可以取得「初選」的勝利，正式代表國民黨參與桃園選戰。

如果朱立倫、張善政依然堅持己見，以中央強壓地方，則羅智強恐怕唯有「脫黨參選」一途而已了。

一旦羅智強不計毀譽，孤注一擲，則鷸蚌相爭，不但民進黨成為獲利的漁翁，恐怕連帶其他的縣市也將岌岌可危，整個國民黨2022的選情，必然崩盤，這是用膝蓋都可以想見到的。

退一步海闊天空，羅智強已算是退了一步了，就看朱立倫和張善政能不能也退一步。這雖是朱、張的一小步，但恐怕是國民黨的一大步，重整旗鼓，再度出發，就由這一步開始，國民黨中央應當知所抉擇了。

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