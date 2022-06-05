甫於5月19日出版的最新2021年文化創意產業發展年報，相當受到關心文創產業人士關注，主要因為該年報統計年份為2020年，是COVID-19疫情爆發後影響台灣最大的一年，2020年文創產業總營業額為9264.6億元，在疫情影響下較2019年逆勢成長1.54%實屬不易，文創產業營業總額雖有微幅增加，但也呈現幾個幾個問題令人擔憂。

一、雖然文創產業總營業額增加，但廠商平均營業額卻下降：由於台灣文創產業經營者超過85%為微型廠商，疫情期間旅遊餐飲服務業經營不易，不少從業人員轉而投入文創產業創業，因此廠商家數從前一年65687家增加到67618家，增幅為2.94%，但平均營業額卻從1389萬元降為1370萬元。

二、設立未滿三年文創業者受疫情衝擊大：老廠因為客戶穩定不容易受到影響，剛剛成立的廠商也較有衝勁，但經營2-3年的廠商可能因為客戶拓展遇到瓶頸，2020年業績大幅衰退27.66%值得關心。

三、電影產業營業額下降幅度最大：在15類文創產業中電影產業較前一年衰退7.12%比例最大，除了疫情影響電影製作減少，同時消費者也不敢走進密閉空間的電影院，魏德聖導演籌備20年的｢台灣三部曲」被迫停拍就是一例。

面對疫情的衝擊，對文創產業而言是危機也是轉機，筆者認為如果在疫情期間協助業者調整腳步，反而是文創產業業者華麗轉身的契機，筆者有以下建議：

第一，輔導廠商合作整併往高附加價值文創產業發展：由於台灣文創產業多數為微型產業，政府應該透過輔導合作或整併，整合上下游具有潛力的微型文創產業業者，提升附加價值，特別是創立3年以內的廠商，盡速做廠商體質檢查，具有競爭力的加強輔導，否則就應該汰除。

第二，鼓勵內容產業投資與人才培育：影視產業的基礎在內容產業，這段時間政府帶領或鼓勵投入內容產業，無論劇本創作、動畫、遊戲產業，一旦疫情緩和，內容產業就可以成為電影產業的基礎，目前暑假即將到來，各大學因為疫情關係幾乎都採用線上教學，文策院不妨利用暑假培訓劇本年輕創作人才。

第三，各國逐步解封之際帶領業者參與國際展覽：雖是疫情期間，2020年文創產業外銷還是有不錯的成效，在各國逐步解封後，應該帶領廠商參與國際展覽，一方面拓展台灣文創產業外銷市場，另一方面也讓業者學習國外優良文創業產品。

以上只是筆者觀察文創產業年報的一些心得與建議，期待疫情過後在政府與業者共同合作努力下，台灣文創產業能華麗轉身，走向高附加價值，未來能創造更好的成績。（作者為大學退休教師）

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