4月大陸經濟成長失速連動失業率提高，全國城鎮失業率6.1%，創2020年3月以來新高，尤其16至24失業率達18.2%，問題最嚴重。疫情、經濟下行、行業周期等多重因素疊加，大陸迎來「最難就業季」。為此，大陸地方政府紛紛發布穩就業政策，如擴大支援西部、基層醫生教師等項目招募力度；幫助小微企業解決因疫情而出現的裁員、縮招問題。本輪疫情最嚴重的上海，經營困難的企業可延緩繳納社會保險費，政府也將給予就業相關補貼。

改革就業市場

今年就業形勢雖受疫情影響不小，但根本問題在於其經濟結構、增長模式、產業發展近年來變化巨大，而就業市場還沒有做出相應調整。如果能夠以此為契機，加快促進就業市場的改革與轉型，發展出和當前經濟發展更適配的就業市場，方是提升就業率的長遠之計。

首先，需要適應新經濟、新行業發展，多方保障「靈活就業」，促進新就業形態發展。近年來，大陸互聯網平台經濟規模擴大，在網路平台實現靈活就業的勞工越來越多，如外賣員、家政服務人員、網路UP主（類似YouTuber）、直播主等，官方統計數據顯示，2021年大陸靈活就業人員約2億人。

與傳統的「打零工」不同，基於網路平台的靈活就業，大多集中在第三產業，且薪資並不低。中國社科院《社會學研究》雜誌一項調查顯示，大陸靈活就業薪資為一般上班族薪資的87%，高於許多國家和地區，如香港靈活就業薪資僅為一般上班族薪資的41%左右。

雖然薪資不低，但大陸靈活就業人員仍面臨許多棘手的難題，如社會保障網覆蓋不全、職災賠償困難等。針對這些問題，一些地方政府祭出政策改善，以北京為例，長期在北京就業的「平台靈活就業人員」，可按規定參加北京職工基本養老、基本醫療和失業保險等。同時，大陸也針對網路平台靈活就業的人力資源管理公司，透過大數據提升勞資雙方的媒合成功率，還為企業及靈活就業者提供培訓、政務、法務、保障、諮詢及人力資源外包等服務。

除此之外，保障靈活就業，也應充分發揮市場的力量。如透過財政補貼或稅收優惠等方式，鼓勵網路平台為靈活就業者定向設計商業保險產品，這樣一方面可調動企業的積極性，另一方面也有益於風險共擔。同時，還應加強相關領域的立法，更好地保障勞資雙方權益。

提升職業教育

只有全面保障靈活就業，才能使數位經濟浪潮下的新就業形態為更多人所接受，更新民眾就業觀念，使靈活就業成為新的社會就業蓄水池。

其次，完善職業教育體系，解決就業結構性失調問題。結構性失衡是大陸就業市場的顯著問題。一面是大學生就業難，一面則是中高級技工缺口大，很多技職院校學生還未畢業就被各大企業爭搶一空。大陸官方發布「最短缺」的100個職業，有58個屬於「生產製造及有關人員」。

大陸5月開始實施新的《職業教育法》，提出對深度參與產教融合、校企合作的企業給予獎勵、稅費優惠等政策激勵，意在引導職教與產業結合。該法也確認職業教育與普通教育同等重要，發展適合職業教育體系的大學、碩博士教育，以打破職業教育發展天花板，吸引更多高素質人才投入職業教育。

目前，大陸已建成世界上規模最大的職業教育體系，共有職業學校1.12萬所，在校生超過3000萬人。同時，大陸也正面臨製造業轉型升級，需要大批高素質製造業工人，懂自動化、人工智能並擁有熟練操作技能。建立完善的職業教育體系，對培養技術人才和促進經濟社會發展具有深遠影響。

用改革來解決發展中的問題，大陸本輪促就業的措施，從當前問題著手，更應訴諸長遠。除了對市場的修復外，更應著眼就業市場的重塑，實現就業市場與經濟同步發展。