蔡英文上台6周年，兩岸關係也僵持對立了6周年，加之俄烏戰爭至今未已，台海處於高度緊張。當此情勢下，拜登又主動挑事，藉訪日之機拋出所謂「保台」論，一時台灣藍綠政客皆額手稱慶，似乎真得到美國怎樣的「承諾」一般。

這種「鬆一口氣」的僥倖心理，源自拜登去年突從阿富汗撤兵後，台灣社會就瀰漫的「疑美」論：別說當年尚有正式的《中美防禦條約》，美國都以迅雷不及掩耳的速度告知蔣經國斷交、廢約、撤軍，何況如今美國根本對台毫無派兵承諾，連要毀約都根本無「約」可毀！

故而當拜登在日本答媒體時，稱一旦大陸對台動武，美國將會「防衛」台灣，立即引發外界聯想：拜登是否已改變對台戰略模糊，做出未曾有過的承諾？尤其拜登接著解釋，說「這是我們做過的承諾」（it's a commitment we made），更讓不少親美派大做文章，大吹拜登「保台」論確保台灣安全。

然而，玄機就在「做過的承諾」這幾個字。既是「做過的承諾」，那就限定了拜登所謂「保衛」台灣乃是按「做過的承諾」而行。根據美國聲稱「一中政策」幾大基礎，即《台灣關係法》、中美三公報、對台「六項保證」，都僅宣示美國關切台灣問題和平解決，並為此「提供」台灣「自衛」所需武器。拜登在做如上發言後，也重申美國與中國大陸有相關協議，但大陸不應對台動武，並未超脫原有政策的範圍。

當然，拜登刻意玩擦邊球製造話題，用所謂「保衛台灣」製造模糊空間，自是他處心積慮挑釁之舉。一方面，似乎如外界所言，拜登想更加清晰挺台抗陸；但另一方面觀之，其仍保留對「保衛」模糊的定義，拒絕對台真正承諾。這即是我一再警醒，美國赤裸裸將台灣當成一張牌，其要的是兩岸高度對立的「灰色衝突」，藉此壓制、壓榨大陸。美國製造「灰色衝突」，絕非是為台灣安全，而是愈緊張愈好，愈緊張愈有利可圖。

美國對台同時有上中下三策：最上策即發動各種威逼利誘，望能讓大陸自己退卻，削弱「一中」、助長「台獨」。中策即一旦發現大陸統一的能力、意志無可動搖，便趁統一前哄抬台灣牌價碼，大撈一筆之後「棄台」，避免與解放軍衝突。至於下策則是毀壞台灣島內設施，煽動台灣「敢死隊」與解放軍打焦土戰，就算最後大陸仍拿下台灣，接收的也將是近乎廢墟的大爛攤。

美國海軍出版社發行的期刊，最近就刊登了前美國軍官撰寫的文章，直指美國應準備好「毀台」預案，評估解放軍已具備快速登陸台灣的能力，屆時只有果斷切斷島內光電通訊，訓練台灣軍民下海打游擊做炮灰，爭取美國裁量如何出手的時間。不少台灣人對美國專家這種「毀台」想法頗感訝異，但其實只要想通美國主動製造兩岸衝突的核心思維，就不難看懂美國「保台」、「棄台」、「毀台」的三合一思維。

不論是美國大老級的「中國通」季辛吉，或代表中國政府的大陸外交部長王毅，此時都發出中美關係不能再惡化的警語。兩位擁有大戰略觀的外交家，分別從美國和中國核心利益出發，都不認為中美敵對是任何一方之福。然而，隨著美國淪為「衰退中的霸權」，統治美國的政客、軍火商已難再有雄才大略，他們要的就是短線的利益，就是炒作兩岸「灰色衝突」的危險遊戲。

這種危險遊戲，說穿了就是玩火，就是名為「保台」實為「毀台」的勾當。一旦美國當權的軍工複合體不願收手，拿中國的核心利益作他們的籌碼，最終也只能拿實力一較高下，戰爭在所難免。到時狹路相逢勇者勝，比的便是各自肯為台灣問題付出的決心與代價，而最諷刺的就是那些感恩美國的藍綠政客，明明最怕情勢走到攤牌，卻又替這樣的發展大大幫推了一把！

（作者為新黨前主席）