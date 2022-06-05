新冠確診數字尚未臻於人口比例的高峰，但基層確診「輕症隱匿未報」的黑數，是否總量早已經讓台灣的「真實疫情」，開始提前趨緩下坡？

身為政府防疫頭牌人物的陳時中，如今渴望3倍或更多黑數的加持，但畢竟「想講也不敢講」，坐困愁城的他正在心裡巴望著：大眾對他越趨強烈的「冷眼、厭惡」能夠早些煙雲過去，否則他的「市長夢碎」已經在處在全面拖垮民進黨選情的邊緣了。

因為年底選舉各黨最終提名的期限靠近，一股亟欲「掙扎脫困」的政治氣氛眼下已經廣泛蔓延！不只陳時中，藍綠白三方也都陷入困境，確實沒有誰因為疫情而「真正獲利」。以台北市長選情為例，陳時中的民意大崩盤，但蔣萬安和黃珊珊並沒有據此明顯水漲船高，原因耐人尋味。

主要是這一波民意集體顯現的「速凍冷卻」，幾乎是對於所有政黨與政治人物的「全面否定」！這顯然與疫情死亡人數日日增高，尤其嬰幼兒眾多「確診、高燒、重症、死亡」的社會事件息息相關。那些求助無門的絕望，大眾所見乃至親身所歷，無論中央與地方政府都有明顯且直接的過失。

台灣確診數字高居全球前幾名，已經持續大半個月，證明了民進黨政府防疫落後且失敗，但真正會「烙印心中」的情緒，始終還是那持續上升且失去的一條條人命！人命數字凸顯「陳時中的無能、蘇貞昌的惡霸、蔡英文的冷血」，基本上已經是基層觀感普遍「認證」的事實了。

然而這兩年多來，政府防疫一路從疫苗到快篩的荒腔走板，民間持續憤怒的張力，確實也已經開始「疲乏」！而民進黨過去也向來懂得利用這些疲乏的縫隙，發動側翼一起再造焦點、轉移注意力，如同過去輾轉稀釋了萊豬與藻礁風波。

但這回甚為殊異且值得注意的是：當基層大眾對疫情擴散的焦慮驚慌，開始略略冷卻下來，但此刻的民意卻不是被「轉移、忘記」，而反倒是就此深深的「銘記、認定」！認定以民進黨執政為首的台灣，從政治到政策就是一團糟、一堆屎！

基於歷經兩年疫情跌宕的深度不滿，當越來越多身旁可知可聞的人命具體失去，基層民意最終「質變冷轉」，成為一種「集體橫眉冷對千夫指」的政治崩盤！當中最明顯的反應來自街頭，近來各黨地方民代基層拜票造勢，民眾反應普遍極為冷淡，甚至直接咒罵回應，顯然各路伺機的「選舉意圖」很難上路。

蘇貞昌擔心「＃很多孩子都走了」到處蔓延，採取強勢打壓也並非多慮，這些確實都足以深刻的滲入基層意識，一旦成為「冰冷怨恨民進黨」就將凝固不退。對於政治若還有「憤怒不滿」，尚且還有可操控轉移的能量熱度，但若來到真正的「冷透冰霜」，那等於是一種宣判。

孩童們所遭遇的那些「高燒41度、急診求助無門、腦炎嚴重無救、24小時草草火化」的具體意象，彷彿讓所有民眾心頭都浮現出一個纏著紅線的稻草人，上面貼著「民進黨、陳時中、蘇貞昌、蔡英文」任何三個字，很難讓人不多詛咒幾回、多鑿釘子幾回！

原本可以只讓陳時中「一人擔責」於防疫失利，但至今民進黨內派系仍主張「陳時中認栽、全黨也完蛋」，而堅持讓陳時中綑綁選情下去。君不見陳時中，其實老早已經被無數基層人們心中綁了幾百萬個「稻草人」，且纏著恨透徹骨的紅線？

數千名老幼親人因疫情犧牲了，至今仍只會說「都有慢性病」、「兒童腦炎沒想到」，無數台灣家庭恨淚成霜，全都滴在內心的那個稻草人身上，比釘子還要深、還要重。

（作者為資深媒體人）