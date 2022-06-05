疾管署針對確診死亡個案遺體處理的相關規定。（圖／翻攝自疾管署網站）

疫情已造成近3000人孤獨走完人生最後旅程，防疫指揮官陳時中卻說，法規沒有要求24小時內火化，把責任甩鍋給殯葬業和民政單位；行政院長蘇貞昌也說要指揮中心和地方政府多溝通。指揮中心2年來大權在握，動輒拿地方開刀，現在才想溝通未免太遲，難怪台北市長柯文哲說：「民進黨的字典裡沒有認錯」。

疫情爆發之初，指揮中心曾行文要求醫界參酌《醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎感染管制措施指引》，白紙黑字指依《傳染病防治法》第50條規定，死者家屬對於經確認染患第一類傳染病之遺體應於24小時內，染患第五類傳染病之遺體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化。

指揮中心舞文弄墨，「公告期限」為何？沒說清楚，殯葬業者自是照著法條前文在「24小時內」處理遺體，直到去年本土疫情爆發，殯儀館拒絕冰存或安置確診死者遺體，爭議擴大，指揮中心發言人莊人祥才首度說確診死亡遺體不必24小時內火化，引發社會譁然，中央、地方不同調，讓殯葬業不知所從。

當時副指揮官陳宗彥也說，地方殯葬管理機關實務上都會在24小時內火化，由此可知，指揮中心明知有爭議不去解決，讓火化標準迄今莫衷一是，明顯失職怠惰，近日更連公布死亡人數都搞錯，蘇揆竟能大言不慚說對於任何生命的消失都痛感不捨，輕輕帶過。

「很多孩子走了」，還有「很多人的阿公阿嬤走了」，一個政府完全執政，連人民的生死兩件大事都處理不好，甚至連道歉的勇氣都沒有，只知一再打壓不同聲音，才真正是「世界笑柄」。