俄烏戰爭，美國未派一兵一卒支援烏克蘭，對「認準」美軍會介入台海戰事者有一定的心理衝擊；而美國總統拜登日前聲稱，如果中共企圖武力犯台，美國願軍事介入以保衛台灣，又讓「挺美派」內心激盪。相較於政治人物的心情起伏，軍人是淡定得多了。很少聽到軍人說，美軍一定會派兵來的。

道理很簡單，一旦發生戰事，就算美軍真的想來，敵我識別、戰場管理、接戰規定等，這些基本聯合作戰的框架平常沒演練，不可能戰時就能運作。所以防衛台灣的「固安計畫」都是國軍自己打，並沒有與盟軍聯合作戰的劇本。

也有軍人認為，在平時沒有聯合演習的情況下，如果美國真的決定為台灣而戰，不惜派兵與中共對決，反而會覺得國軍礙手礙腳，說不定是叫國軍站遠點，他們自己動手就好。

事實上，自1996年台海危機後，美軍是否派兵助台，軍人早已不知談過多少次，大致有個定論，一旦兩岸不幸兵戎相見，台澎金馬防衛作戰要全靠國軍，美軍不會提供一兵一卒，但我方希望美軍能給情報，這對戰局的勝負相當關鍵，至少「要打什麼目標，要先找得到。」讓我方清楚掌握來犯敵軍的動態。美方現在提供的情報，有些國軍已知，美方亦心知肚明，台美之間並未全面交換情報；此外，我方機艦部分無法與美方情資聯結。

軍人多半認為，戰爭的發生通常是雙方戰力明顯有差距，實力相當之兩國通常不會發生戰爭；也有軍人統計，美國立國以來出兵逾240次，但從未對勢均力敵或有能力反擊的國家發動過戰爭。連伊朗對美軍駐伊拉克空軍基地發射飛彈，且造成美軍傷亡，美國也未採取軍事報復措施。

美國或北約不可能為烏克蘭與俄國開戰，同理，美、日也不可能為了台灣對中共開戰。何況就台海而言，美、日並無軍事優勢。這些都是基本的政軍分析，事實真相是殘酷的，台灣政治人物並非不明白，只是沒有勇氣面對。這點軍人比政治人物務實。

不少軍人認為，台灣海峽的確是天險，就防衛作戰而言，灘岸是共軍最不利的作戰位置，也是國軍最易發揮的作戰區域；中共能登陸的只有兩個旅，要上岸，沒那麼簡單，就算國軍不打，共軍光搬裝備上岸，都需要很複雜的計畫。

也有軍人主張，如果中共真的渡海打過來，國軍部分防衛作為在適當時機應「刻意」公開，警告中共機艦不要輕易來挑釁。總之，面對美軍是否派兵的議題，軍人不會像政治人物字斟句酌或想找出答案，因為平時沒有聯合演練，戰時就不會出兵。