日本《產經新聞》獨家揭露未經日本政府證實的消息指出，岸田內閣計畫於今夏突破台日關係，首度派遣一名防衛省現役文官常駐台北，與目前駐台的自衛隊退役將補（少將）合作，強化駐台「安保主任」情蒐業務功能。

1972年9月，中華民國與日本斷交，但雙方仍維持緊密的實務交流，日本駐台機構「交流協會」的功能亦逐漸提升，日本外務省、經產省等內閣省廳派遣現任文官以「休假」方式，「借調」到屬公益財團法人性質的「交流協會」，派赴台北或高雄事務所工作，但實質上他們在台的工作皆受日本外務省節制，無異於其他日本駐外使館人員。

在「七二年體制」下，台日關係雖漸具準官方之性質，但台日安保合作事涉敏感，且日本向來謹慎低調，此不僅有外交考量，更因日本防衛法制上的要求。日本極重法治，政治難以先法律而行。交流協會台北事務所常駐自衛隊官事涉法律、政治及外交，操作難度不低。

囿於二戰後的《和平憲法》，日本自衛隊非法律定義上的軍隊，日本駐外使館亦以「防衛駐在官」取代一般國家使館的「武官」，而日本亦非軍事大國，除駐美國華府外，多以「大佐」級自衛隊官出任「防衛駐在官」。日本與我斷交後，日本在駐台機構中未設替代「防衛駐在官」之人員，此自有日本承認中共政權後，美日與北京在對抗蘇聯中形成「隱性同盟」的戰略思考。

然而，1996年4月的美日安保再定義提出「周邊有事」概念，將台灣重新拉回美日同盟的《遠東條款》範圍內，台海安全重回美日的外交視野。2003年2月日本始派遣前駐北京「防衛駐在官」長野陽一陸將補在退休後以「安保擔當主任」名義派駐台北。

近年來，兩岸關係不睦，台海緊張升高，安倍前首相「台灣有事即日本有事」一席話，使國人產生日本介入台海衝突的想像。此時《產經新聞》這則報導更掀起兩岸的不同解讀。

防衛省防衛研究所區域研究部部長門間理良認為，若美軍介入台海戰爭，自衛隊將守護日本，同時從後方支援美軍，並極可能被賦予艱鉅的撤僑任務，此為日本防衛的重大挑戰，平時未與台美相關部門進行協議，戰時恐緩不濟急。

其實，2020年8月履新的日本駐台副代表橫地晃即為現役外務省高官，若論台日關係「突破」，橫地公使的人事任命應較具外交意義，但國內評論加碼《產經新聞》報導，將「文官」曖昧指為「自衛官」，甚至直指自衛隊現役少將可能駐台，徒增美日與兩岸間的困擾，無助提升台日關係；但若日本真有此議，或許門間理良已道出背後想法。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）