美國總統拜登一句「美國會軍事介入保衛台灣」，美國的安全承諾似乎更趨清晰，美方鼓吹的「不對稱作戰」策略也成為台灣安全的保證；「台美21世紀貿易倡議」則是政務委員鄧振中「等了30年」的「歷史性突破」，在這些令民進黨政府欣喜若狂的表象之下，台灣安全及對外經貿到底獲得多少實質效益？再多的議題操作及大內宣也說不出個所以然。

美國的承諾有局限性

拜登1年內3度偏離一貫的「戰略模糊」立場，公開表達對台灣安全的承諾，加上烏克蘭成功抵抗俄羅斯入侵，「強力支持台灣實行不對稱防衛戰略」已成美國官方立場，我國防部、外交部紛紛附和，各界也趨之若鶩，不對稱作戰一時之間成為台灣安全的「萬靈丹」。

但對台海軍事問題有深入研究的史丹佛大學國際研究所研究員梅惠琳表示，拜登的評論固然是數十年來美國總統對台灣防衛最明確的保證，其目標在威懾中共的武裝攻擊，只是這與美國可以成功阻擋中共有很大的距離。

多數學者專家都認同，辯論戰略模糊或清晰已無關宏旨，美國的立場及俄烏戰爭教訓都不足以嚇阻中共領導人習近平，美國政府應專注於建構本身充分的軍事力量，同時立即、果斷提供台灣必要的防衛武器，提升整體防衛力量。

但在現實面，美國對台軍售進行並不順利，「刺針」防空飛彈、「標槍」反戰車飛彈在烏克蘭戰場屢建奇功，也是不對稱作戰的標準武器，台灣的相關採購案受俄烏戰爭影響，交貨都將延遲，而拜登政府批准的40門M109A6自走炮採購案已胎死腹中。部分美台軍事專家質疑台灣的海島防衛與烏克蘭本質不同，不應全盤接受「烏克蘭模式」及不對稱作戰概念。如中共在發動兩棲登陸作戰前，可能採取核武威脅、封鎖及斬首等「灰色地帶」行動，而不對稱作戰的構想則鎖定開戰日情境，輕忽了傳統制空、制海、反潛等戰力，不但沒有加速提升台灣嚇阻能力，反而打亂了建軍構想與兵力整建。

更重要的是，美台軍事合作不能僅限於軍售，美軍協訓、情報共享、高階軍事人員交流，甚至軍事演練等都應納入。台灣仍被排除在共有26國參與、全球規模最大的「環太平洋軍演」之外，顯示「一中政策」下，美國的承諾存在局限性，是否有意願及能力落實仍存變數，而在過程中，台灣逐漸喪失了獨立自主的國防戰略與作為。

打亂台灣布局與節奏

無獨有偶，在經貿領域，台灣也是過度迎合美國政策，只求大內宣效果，實質進展淪為次要目標。由於顧忌中共壓力及為了爭取東南亞國家參與，台灣被排除在美國主導的「印太經濟架構」（IPEF）之外，這不但是台美關係的沉重打擊，也是台灣爭取參與區域經濟整合的重大挫敗，美台日前宣布的「21世紀貿易倡議」基本上是彌補台灣未能納入IPEF的「安慰獎」。

相較美國貿易代表署簡單發布新聞稿，蔡政府則動員4位閣員召開記者會，宣布這個30年來的歷史性突破，更「超前解讀」這是達成雙邊貿易協定（BTA）的「積木」；但工商界的回應則是「牛肉在哪裡？」他們想要BTA或FTA，但政府端出來的總是永遠堆不完的積木。

該貿易倡議涵蓋的11個議題，標榜達成「高標準承諾」及有意義的經濟成果，都是以美國關切的事項為出發點，目標在保護美國勞工及商業利益；缺乏關稅減讓、市場准入等條款就是刻意與BTA保持距離。台灣當前優先要務應是積極推動加入CPTPP，或是談判簽訂美台BTA，再其次是參與IPEF。橫空出世的倡議打亂了台灣的布局與節奏，與自1994年就設立的「貿易暨投資架構協定」平台也可能扞格不入，疊床架屋只是創造出更多幻想空間。

在俄烏戰局撲朔迷離，美中全面戰略對抗升高之際，台海軍事衝突機率上升，台灣更須保持戰略定力，徹底排除戰爭的根源，但以民進黨政府的短視近利，只會助長台灣局勢惡化。