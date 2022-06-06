匈牙利裔美國籍的羅伯特‧卡帕（Robert Capa），他是20世紀最著名的戰地攝影記者，二戰期間曾經採訪過中華民國，在武漢會戰和徐州會戰拍下了500多張照片，成為日後抗戰珍貴的影像材料，其中一幅，他所拍下頭戴鋼盔抗戰國軍士兵頭像，標題為「中國的捍衛者」，照片中的士兵眼神表現出堅毅的抗敵意志，成為美國老字號雜誌《生活》（Life）在1938年5月16日的周刊封面人物，藉由封面照片傳達給美國及世界瞭解中華民國抗敵的決心，贏得國際間廣泛的同情與支持，開始關注中華民族抗戰。

位於四川成都市有一座建川博物館，是由樊建川先生私人所經營，而且自負盈虧的大型博物館聚落，館內有特別介紹國軍抗日戰爭的主題館，收集了國軍在正面戰場的史料，館長樊建川突發奇想，他將美國《生活》（Life）雜誌封面的國軍士兵頭像經典照片進行了再創作，用館內收藏2970枚抗戰時期在軍帽上的青天白日國徽，一枚一枚鑲嵌在這巨幅照片上，這些國徽的主人都是四川人，皆為出川支援抗戰的戰士遺物，樊建川先生本身是四川宜賓人，他想藉由近3千枚國徽，來敘述成千上萬的四川人民所寫下悲壯正面抗戰史詩。

2970枚青天白日國徽鑲嵌在這巨幅照片上，這照片取自於美國《生活》（Life）雜誌在1938年5月16日周刊封面人物，士兵眼神表現出堅毅抗敵意志。（圖文：莊秉漢）

何應欽將軍在《八年抗戰之經過》一書有做統計，四川人在八年抗戰中，出川抗戰者超過350萬人，占當時全國徵兵1400萬人的五分之一強，當然，傷亡人數也是最多的省份，犧牲者有64萬餘人，換算國軍陣亡將士有17%來自四川。事實上，無論是中央軍、地方軍還是川軍，都有大量的四川人，他們用血肉之軀抵擋日軍進攻，成為中華民國最大的兵源基地。探究原委，實因抗戰前期，我國華北、華中大部分領土相繼淪陷，對外交通幾近斷絕，國民政府迫於無奈在1937年11月18日宣布遷都重慶，四川成為抗戰大後方，除了提供兵力，自古富饒的四川大地，還擔負起當時全國近50%的財政支出，提供三分之一的糧食，有人說「川人不負國，無川不成軍」，四川這「天府之國」的確扮演了抗戰兵源、財力的成敗關鍵角色。

回過頭來檢視這四川將士遺留的青天白日國徽，它們是陶瓷土材料，精細度非常粗糙，還有很多雜質，造型也是歪歪斜斜的，可以看出當時製作成本不高，沒有經過品管，當然製程良率要求很低，根據博物館和民間的收藏品來分析，這些軍帽上的國徽應該有多種版本，陶土燒窯的窯爐不同家，所以參差不齊，不過式樣都是統一的，都有中華民國國旗上頭的12道光芒，只是細緻的分野。抗戰時期因為物資缺乏，國民政府想到一個辦法，那就是用陶瓷土來製作軍帽上緣的國徽，把節約下來的鐵金屬材料用來生產槍炮彈藥和武器裝備，這也是沒有辦法才想出的辦法，慶幸是陶土做的國徽，才得以保存70餘年，如果是鐵金屬材質，現在早已鏽蝕不堪。

國徽的材質是陶土製成，才得以保存70餘年，如果是鐵金屬材質，現在早已鏽蝕不堪。（圖文：莊秉漢）

陶土製國徽所燒窯的窯爐不同，成品參差不齊，不過式樣都是統一，都有中華民國國旗上頭的12道光芒（圖文：莊秉漢）

當年350萬名四川國軍將士，就是頭戴著這枚有青天白日國徽的軍帽去參加大小會戰，各大戰場都有這些戰士們的身影，他們浴血奮戰，作出不可磨滅的貢獻，印證了「不除日寇，誓不還鄉」的四川抗戰精神。而這批鑲在軍帽上的陶瓷土製國徽，在抗戰勝利後，有些被裝在一個大罐子裡埋藏起來，才躲過了後來的文化大革命的浩劫，近年來被後人發掘，這幅用70多年前陶瓷國徽鑲嵌創作而成的國軍士兵浮雕，現展出於建川博物館的「正面戰場館」中重見天日。

作者曾參觀過建川博物館，看到這一枚一枚具有歷史的中華民國國徽，感動國軍抗戰史實重見天日。（圖文：莊秉漢）

2970枚軍帽上緣的陶瓷製國徽鑲嵌在巨幅國軍士兵頭像上，代表了成千上萬的四川人民寫下悲壯正面抗戰史，要感謝建川博物館的創辦人樊建川先生，因為他讓大陸人民重新認識，對岸人民口中的國民黨軍（國軍）沒有消極抗日，蔣中正委員長也沒有躲在峨嵋山，抗戰勝利後才下山摘桃子吃，而是堅苦卓絕領導國軍拚盡全力甚至精銳盡失，才迎來中國近代最不朽的榮光。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）