最近，我一面拜讀康原老師的《白沙山莊的雲》，一面準備「建構彰化學的一些思考」。前者是康老師即將出版的新書，副標題是「時光筆札：2021彰化師大駐校作家」；後者是2022年5月27日彰化師範大學「詩學與彰化學」學術研討會的主題演講題目，主辦人丘慧瑩主任一再囑咐不可推辭，說我關心金門學，也要關心彰化學，因為我是彰化人。

是的，我出生於彰化，是彰化高中畢業校友。讀彰中時，我就聆聽過吳晟老師、康原老師等人多次精彩的演講，也在「白沙山莊」（即彰化師大）參加過彰化詩學研習營，向吳錦順老師學寫傳統詩。雖然我有幸遇見名師，但遺憾的是，無論新詩、傳統詩，資質駑鈍的我始終都沒學好。

我這次仔細閱讀《白沙山莊的雲》，彷彿跟著康老師重回彰化師大，擡頭看見靜止在山莊的雲，雲下的大學校園則有知名作家駐守，2009年詩人路寒袖首度進駐，2021年則是康原。

康原《白沙山莊的雲》書影。（康原提供）

白沙山莊位於八卦山下，康原老師又深諳文壇秘辛，如果期待這位文壇大老在八卦山下分享八卦，包準不會落空。果然書中二度引用路寒袖〈起飛〉詩碑，透露詩的背後有「不良學生」尹衍樑感念當年老師王金平為其裹傷的再造之恩，慨捐3.55億元為母校興建活動中心、游泳池的故事。沒錯，這位尹衍樑同學就是潤泰集團總裁，而王金平老師正是前立法院院長。

不過，《白沙山莊的雲》的重點不在八卦秘辛，從〈緣起，白沙山莊〉到〈靜止在山莊的文學新座標〉，全書二十一章，作者康原主要是記錄他2021年在彰化師大駐校期間參與各項活動的心路歷程。這些活動包括詩歌與雕塑展、鐵道文物展、公共電視拍攝、視訊導覽教學、村史寫作課程、文學館規劃建置、系列專題演講……等。實在很難想像一位駐校作家在一年之間居然辦理那麼多活動，寫那麼多詩歌、文章和講稿，其中第十四章〈臺語園區與公視《臺灣新視界》〉和第十八章〈海岸詩佮西海岸采風〉，他還刻意以臺語書寫，顯示其倡議臺語創作的用心。

在《白沙山莊的雲》一書中，引詩近百首，其中有一半是康原老師自己的嘔心力作，有新作，也有舊作，另外接近一半是徵引他人的作品，其中許多位是彰化的詩人。我曾邊讀邊想建議作者把若干詩作刪去，但這些詩歌卻都是他擔任彰化師大駐校作家期間展覽、演講、教學與導覽的書面資料，顧及保存資料的完整性，似乎又刪削不得。

不刪也罷，留著它們，至少可以證明一件事，那就是彰化的詩人真的很多！除了康原之外，讀者從書裡還可以看到秦士望、曾作霖、賴和、林亨泰、蕭蕭、渡也、周益忠、施福珍等人的詩歌。此一彰化詩人雲集的盛況，無疑是彰化文學也是「彰化學」的一大特色，這就難怪彰師大國文系第30屆的詩學會議會以「詩學與彰化學」為主題了。

詩學傳統的建構，的確是彰化學的特色之一，這在其他的地方學比較看不到。我的「建構彰化學的一些思考」主題演講，準備著重於彰化學在地特色的建立，以及它將來如何追求國際化。關於前者，康原《白沙山莊的雲》讓我得以藉此更加認識彰化學的發展歷程，做為彰化學與別的地方學比較的基礎。至於後者，則是我在彰化學與金門學比較之後的省思，而這也多虧康老師「時光筆札：2021彰化師大駐校作家」的啟發。

沒想到一面捧讀《白沙山莊的雲》，一面進行「建構彰化學的一些思考」，邊讀邊想念故鄉彰化，竟成為我今年五月「一兼二顧」的雙重享受。（陳益源/成功大學中國文學系特聘教授）

（本文來源：《金門日報》）