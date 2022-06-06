「新美國安全中心」（CNAS）位於美國華府，為一非營利性組織，是以探討國際關係及國家安全戰略為主的學術研究單位。此次與美國NBC電視台舉辦「台灣衝突」之推演。參加的人數不多，由國會議員、學術研究、智庫研究員及退役空軍將領等人組成，分成紅隊代表中國大陸、藍隊代表美國，每隊各有6位參演人員。這是屬於非機密等級，由民間及媒體所贊助的推演。

軍事上使用的兵棋推演（War Game）可類比一般大眾熟悉的圍棋、象棋及西洋棋等桌上遊戲，不過兵棋推演比較複雜。兵棋推演在運用範疇上可區分為：戰略、作戰及戰術等三個不同的層次。另就其推演目的，又可分為計畫、研究、教育與訓練等不同導向之兵棋。兩個面向可相互組合，但是會影響推演方式及不同程度的複雜性。

依據公布的美國國防部2021年統計資料，各類型的兵棋推演，就多達300次以上，至於其它部會如：國土安全部（DHS）及應急管理總署（FEMA）等的推演也是不計其數。兵棋推演是一方法及工具，藉由電腦及網路的發展，連結武器載台或武器系統的模擬模組，更能進行細部作戰載台及戰術計算，或直接引用交戰模擬結果，以支持戰略規劃。

近期「新美國安全中心」的兵棋推演，基本上是屬於戰略及教育類型，測試紅、藍雙方政府高層之反應及決策。衝突時間定為2027年，分為三個推演階段。在第一階段，紅隊就攻擊了關島及琉球嘉手納的美軍基地，以遲滯美軍後續增援能量。

第二階段採導彈攻擊菲律賓、夏威夷及澳洲北部美軍基地。日本會全力支援美軍所需的後勤能量。第三階段台灣北部失守，美國有兩種可能，一是登陸台灣南部，與中共對抗，另一選項是動用核子武器。代表中國大陸的紅隊亦恫嚇要使用核武攻擊夏威夷、阿拉斯加及加州聖地牙哥。

推演結束後之檢討，紅藍雙方認為對台海危機，有更進一步的認識，應尋求避免戰爭的方案。由於戰爭的節奏快，所以當衝突開始後，如果等待國會授權美國總統將立即行動，將曠日廢時。另一方面武器彈藥等資源的消耗，將是相當大的規模，美軍必須先行前置部署後勤能量，以備防衛台灣之所需。

惟這次推演全程約5小時，時間太短，對台海危機問題的廣度與深度不足，仍有許多推演空間，約略提供下面四點參考意見：

一、兵棋推演只有紅藍雙方，然而台灣作為情境發生的主角，卻沒有成立ㄧ顏色團隊（如：綠隊）扮演角色。因為台海先期的防衛能力及後續的作戰方式都值得推敲，藍隊如直接登陸，後續將面臨藍、綠間敵我識別、協調、指揮及後勤支援等問題，且要協同聯合作戰建立清晰軍事作戰目標。

二、紅隊設定「速戰速決」的軍事作戰方針。扮演紅隊一方，衝突一起，僅就軍事作戰觀點，即發起對關島及琉球美軍基地實施先制攻擊，以期阻斷及恫嚇藍隊之後援。然就整體戰略的觀點，紅隊若如此過度刺激藍隊，反而直接提供美國及日本介入衝突的理由。

三、有關防衛台灣的法律問題，宜列入兵推。美國延續的一個中國政策、三大公報及台灣關係法，都沒有授權美國總統直接登陸協防或派遣地面部隊（boots on the ground）直接進入台灣的依據。若中共依據聯合國憲章42條及國際海上國際法宣布檢疫區、封鎖區或禁航區，且有效執行，將制約美國接近台灣週邊海域。

四、此次兵推的主要目的是要阻止台海戰爭的發生，雖然了解問題，可惜卻沒有提出解決的看法。第三階段紅隊直接攻擊美國本土，更魯莽有引爆核戰之危機，這一決策亦未能詳細說明。此一洲際遠程打擊將無助於台海作戰的進程快速發展，更可能導致第三次世界大戰的可能，值得推敲及深思。

此次兵棋推演，亦未討論進入最終戰局（end game）的發展及估算整體資源耗損程度。美國政府各個階層及相關智庫的兵棋推演都相當多，議題廣泛，多少都值得我們納入參考，但不能單就美國智庫一次的兵推經驗學習及結論，即妄下斷語。

從另一方面來看，檢視我們國防軍事及各地方緊急事故防災演練，也相當多，可惜大多流於形式，以場面取勝。首長是全程的參演者，而不是視導者。然而容忍推演及演習犯錯是踏實的態度，每次推演及演習，都成功且流暢，就學不到教訓了。所以兵棋推演結果，僅供參考，重要的是過程中的邏輯及決策。（作者為國際應急管理協會台灣代表 ）