2022 年5月21日澳洲大選工黨獲勝，9年之後重新執政，政局變天。澳洲是一個典型的小國卻以大國自居的國家，是一個罪犯的後裔卻高唱道徳人權的國家，是一個比盎薩美國牛仔更牛仔的盎薩國家。

澳洲是人口2500萬的小國，但是經常在國際上大剌剌的發聲，讓人感覺是足夠參與國際博弈的大國，東南亞的國家，印尼人口2.75億，菲律賓人口1.05億，越南人口0.96億，緬甸，泰國，馬來西亞人口都遠超過澳洲，但是我們難得聽到他們微弱的聲音，極少關心過他們的事。

只不過澳洲是盎薩民族，是講英語，是五眼聯盟，是受美國保護的國家，便自動擁有全球的話語權，一舉一動備受關注，全球都知道澳洲總理莫里森Morrison 下台，艾班尼斯 Albanese上台，彷彿是國際大事，而印尼總統佐科威 Joko Widodo 若不是最近的棕櫚油事件，沒幾個人知道他的名字。非州第一大國奈及利亞人口2.06億，總統是何許人也，無人聞問。這種不成比例的媒體焦點及發言聲響實在莫名其妙，也使我們判斷國際事務不夠正確。

澳洲，其南邊的塔斯馬尼亞島Tasmania 以及一些其他鄰近島嶼的原住民統稱Aborigines， 估計原來可能約為100多萬人，現在僅剩45萬人。以塔斯馬尼亞島為例，該島於1803年被英國入侵前，原住民估計有約15000人。盎薩人對塔斯馬尼亞原住民進行了有計劃的大屠殺。歷史學家將此看作是有記錄以來最早的種族滅絕行為，稱為黑色戰爭。塔斯馬尼亞島最後一名男性死於1869年，而最後一名女性特魯加尼尼死於1876年（她的屍骸被掘出，並陳列在霍巴特博物館，後來其遺骨於1976年遵從其遺願火化，並且撒在塔斯馬尼亞島的海峽）。歷史學家、科學家和人類學家一致認為塔斯馬尼亞原住民作為民族已經滅絕。

1851年年代，澳大利亞東海岸的新南威爾斯州和維多利亞州分別發現大量金礦，掀起一股巨大的淘金熱潮，引來大批中國礦工。截止到1857年，全澳有大約四萬名華人礦工，被稱為黃禍，華人移民備受歧視阻攔。直到1973年，澳洲工黨政府正式廢除了白澳政策。華人移民在二十世紀末期節節攀升，如今澳洲境內的華人人數超過120萬人，來自大陸港台以及東南亞各國，佔其總人口的6.5%。

1901年至1973年間澳洲實行的反亞洲移民的種族主義政策，通稱白澳政策，該政策歧視亞洲人。雖然1973年澳洲工黨政府正式取消了白澳政策，但是從政府到民間隱然的種族歧視無所不在。

譬如2016年，澳洲政府的邊境保護局和海軍共攔截拖走了25艘木船，不准700名難民逃難到澳洲，並將這些木船拖回印尼海域的公海，任其繼續漂流。澳洲的自由聯盟黨政府號稱上台600天以來，沒有任何一名船民成功從海上偷渡到澳洲。

澳洲的面積接近中國，而人口只有2500萬，稀少的人口不能構成國土的防衞力量，澳洲基本上是美國的保護國。譬如近年來澳洲不斷發生的森林大火、暴雨洪水、高溫乾旱，2500萬的人口根本無力有效的控制災情，動員救災，只能任其肆虐。稀少的人口也無力發展工業製造的力量，只能依賴出口原材料、能源及農業，支撐澳洲的經濟。

從一個盎薩國家環顧其亞洲的鄰國，日本、韓國、中國、印尼、馬來西亞、泰國，就國力及軍力而言，澳洲都不是對手。二次大戰時日本皇軍曾經一度登上澳洲的達爾文海岸。近年來中國的外交活動進入南太平洋的島國，最近索羅門群島國因為發生反華暴亂，中國派出警察協助鎮定，之後兩國簽定了警力的安全協議。王毅正在訪問索羅門群島、吉里巴斯、斐濟、東加等10國，並在斐濟召開主持第二次中國及太平洋島國外長會議。這些正常的外交活動，都立即引起澳洲的驚慌，有如驚弓之鳥。所以澳洲對亞洲人有心理上的恐懼，益發依賴美國的保護，追隨美國，形成澳洲的色厲內荏的國家政策。

今天的澳洲社會，缺乏像美國的扼制種族歧視、性別歧視的立法，所以澳洲人對許多場合的種族歧視、性別歧視的笑話及動作，並無忌憚。澳洲雖是小國，卻對其周邊的南太平洋有許多島國，以霸主自居，習慣頤指氣使。澳洲軍隊也參與了美國北約入侵阿富汗的戰爭，戰爭期間指揮官安排新兵槍殺無辜平民作為戰鬥訓練，被中國媒體揭發後，莫里森暴跳如雷叫罵中國。這都是粗魯的牛仔行徑。

中國改革開放卅年，從澳洲進口的原材料、能源及農產品年年增加，帶動了澳洲卅年的經濟繁榮，2014年兩國進一步簽訂了自由貿易協定FTA，關係友好，理應加強合作。但2018年自由黨的莫里森 上任以後不到一年，忽然無厘頭的追隨美國向中國發動外交政治的汙衊攻擊，勢頭之猛恍若與中國是不共戴天的敵人，於是中國約制了澳洲商品的進口作為報復，兩國關係進入低潮，這就是粗魯的牛仔外交。

2022 年5月21日澳洲大選工黨獲勝，黨魁艾班尼斯 5月23日成為澳洲新總理，結束了自由黨保守派10年政權，莫里森4年的執政。在經歷了3年打破紀錄的森林火災和洪水事件，氣候變化是澳洲選民關注的一個關鍵問題，艾班尼斯誓言要把國家帶向一個新的方向，特別針對氣候的政策將有大轉變，把澳洲打造成一個可再生能源的超級大國。

艾班尼斯曾經擔任過陸克文內閣中的副總理，成為陸克文的副手。他和陸克文一樣會說中國話，對中國有相當瞭解，艾班尼斯的內閣用了華裔的黃英賢Penny Wong 擔任外交部長。從兩人過去的記錄，如果莫里森是見人見鬼一律說鬼話的粗魯牛仔，艾班尼斯就是一個見人說人話見鬼說鬼話的滑頭政客。

由於美國的策劃，俄烏戰爭的開打，五眼聯盟連同猶太人形成維護霸權的盎猶集團，帶領著歐盟北約白人，馬前卒日本、韓國、台灣、新加坡黃人，圍堵打壓中俄興起的勢力，新冷戰格局已然成形。澳洲即使工黨執政，政局變天，也脫離不了盎薩的反華框架，中澳回不到4年以前的友好狀態了。

我們對澳洲對美國對盎薩不能抱有希望，只能預測澳洲的工黨政府至少謹守基本的外交及政治禮儀，不再回到莫里森政府的粗暴言語，但中澳關係只是換湯不換藥。

（作者為中美論譠社理事）

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