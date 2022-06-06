誰不是誰的誰？（台獨支持率如此攀升，誰是始作俑者，而這個誰又是誰催生出來的，其實不就是美中自己嗎？所以這個誰就呼之欲出了。）這句話和李登輝當年所說的「我不是我的我」，好像有點異曲同工的感覺。

老李這句話其實源自於聖經，意思是現在活著不再是我自己，而是基督在我生命裡活著。

我只是覺得，拜登和習近平，有沒有活在人民的生活裡？如果有，那麼台灣的台獨支持率上漲到近53％（台灣民意基金會在2022年4月17日至19日做的調查，2022年4月26日媒體報導，有52.8%民眾認為要台灣獨立，僅11%民眾認為要「兩岸統一」，另有22.4%民眾是期盼「維持現狀」。）誰該負責就已經很清楚了。

一、中共是台獨推波者，也是助瀾者，更是始作俑者

有關台獨支持率會走到如今的近53％，其實也不必覺得意外或驚奇，原因並不難理解（2020年10月7日《中時新聞網》報導公布，由「台灣選舉與民主化調查(TEDS)」委託政大選研中心進行的民意調查指出，若問題為「就算台灣宣布獨立後，會引起中國大陸攻打台灣，台灣還是應該成為一個新國家」。支持「戰爭獨立」的比例，從2004年的29.8%不斷上升，到2020年時達到近44.2%）。首先要說的是中共，因為，民進黨從搞台獨迄今（成立於1986年9月28日，迄今近36年），中共裡是人，外是鬼，誰造成的台獨如此高支持率，已經不攻自破了，除了中共自己還是自己。

中共向來對台獨感冒，台獨稍微流點鼻水，中共就覺得頭暈、腦脹、喉嚨痛、咳嗽、有痰、發燒，所有感冒該有的症狀，中共統統都得到了。也就是說，民進黨稍微講個什麼台獨的，中共馬上出手說，法理台獨、文化台獨、教科書台獨、這2年疫情期間說，以疫謀獨。

凡是民進黨講一些台灣主權、民主、自由等，都會被老共反擊成為，台獨又在猖獗，又在骨子裡挑動台獨敏感神經。動不動就說，要全力打擊台獨，壓制台獨，杜絕台獨，好像只要能夠打死台獨，台灣就被收復了，中華民族偉大復興就成功了。

殊不知，不過就是已讀不回而已，哪有那麼多的什麼那個台獨、這個台獨的，說穿了，民進黨就這麼一個台獨。其他所謂的這些形容詞台獨，幾乎都是中共製造出來的制獨說詞，從近53％的台獨支持率來看，顯然中共的制獨對策是失效的。

中共這些以打擊為消滅台獨手段的策略，說穿了，其實是治標不治本，以為講一些高壓抵制的話，就可以震懾台獨意識的消長，就可以根除台獨樹木的根深柢固的成長，就可以連頭帶拔地摘除台獨大樹，已深根盤繞一部分台灣人心中。這不是中共國台辦發言人，動輒恐嚇威脅，動輒以武逼獨，以脅迫作為打壓台獨的工具，就可以克功的。

殊不知，台灣許多人，對中共這些威嚇與脅迫的手段，非但不害怕，反而是一點一滴累積出所謂「厭中惡共」，以及對共產主義的懷疑與害怕，對社會主義的不信任與憂慮，這才是台灣人，聞共黨如聞鐵幕般地害怕與厭惡。中共如此這般地制獨，反而成了台獨推波者，也是台獨支持率持續上漲的助瀾者，說穿了就是始作俑者。只是中共打死也不信，他竟是養大台獨的元凶。

二、美國是台獨暗助者，也是明助者，更是抬轎者

台獨支持率如此之高，美國裡是鬼，外也是鬼，誰造成的，美國自己很清楚，民進黨也不會不知道（上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯日前在中美論壇（2022年春季）「俄烏衝突以來美國對華政策進展評估與中國應對」主題研討暨報告發布會上表示：從2021年開始，在圍繞美對台政策是否要從戰略模糊走向戰略清晰的辯論中，所謂的「防衛台灣」逐步成為美國政策共識；自俄烏衝突爆發後，「保衛台灣和防衛台灣」已經成為美國對台政策主要的驅動點；近期拜登訪問亞洲時對台灣問題的表態，意味著美國對台政策正在發生實質性變化。）老共半知半解，原因乃在於，早年台灣聞獨，懼怕不已，幾乎無獨音，因為老蔣時期一心反攻大陸，但心有餘力不足，偏居台灣再議反攻。那時期的獨聲小得微弱難聽見。

到了小蔣時期，採取不接觸、不談判、不妥協等三不政策。民進黨在這個時期剛成立不久，雖然是台獨黨綱，但社會上也聞不到獨音，只有很小的一些毫無影響力的獨音偶爾響起，但很快就消音了。

到了李登輝時期，民進黨的獨音慢慢漫揚開來，時有一些所謂黨外人士，不時舉辦一些推動發揚台獨理念的活動，或散布一些台獨論調。社會上不時瀰漫一股台獨的聲浪，此時遠在美國的一些台獨支持者，藉由舉辦活動，努力傳播台獨理念與台獨重要性，讓海內外支持台獨聲音得以串聯。

然後在李登輝默默暗地支持台獨理念與台獨活動，由此台獨聲浪逐漸展開。李登輝後期，更是在美國的暗助下，私下與民進黨過從甚密，幾乎可以說，暗助陳水扁當選總統，然後開啟台獨聲浪的高點。

在美國一群台獨支持者的台灣人士，大力鼓吹拉攏美國友人支持台獨，並藉由美國友台灣或友台獨理念的參眾兩院民意代表的推波助瀾下。台獨聲勢逐漸高亢遠播，國際間，也有一些在美國的拉攏與鼓吹之下，跟隨支持與認同台獨的助長與漸次茁壯。

蔡英文當選總統至今，美台關係越來越緊密，也是不爭的事實。美國對民進黨台獨的表面不支持，但暗助或示意不討厭台獨的態度，較前更為明顯。美國參眾兩院一些友台人士，更是直接表態支持蔡英文的對中策略，使得中共屢次反彈抗議，但效果不彰。

蔡英文親美抗中的態度與動作，看在中共眼裡，其實就是台獨聲勢的高漲與不畏情緒地擴張。但美國暗助甚至明助台獨的作風，其實也是抬轎者，中共為此跳腳，也不客氣發出警告與制止的聲音。但效果顯然有限，這是美中台三方，在台獨事態上的較勁，非常值得關注與探究。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯日前在中美論壇（2022年春季）「俄烏衝突以來美國對華政策進展評估與中國應對」主題研討暨報告發布會上表示，自俄烏衝突以來，美西方對俄羅斯的制裁，與美國實施的對華競爭戰略二者之間產生了共振現象。在對於美國對中國的政策手段和措施中，需要注意台灣問題。為此，《中評社》快評指出，我們認為，吳心伯提出的美國對台政策的變化，包括有關「保衛台灣和防衛台灣」已經成為美國對台政策主要的驅動點的看法，值得深入的思考。前述吳心伯和《中評社》所論，即證明了我所說的，美國是台獨暗助者，也是明助者，更是抬轎者。

三、民進黨是想獨者，但不敢獨，卻是獲支持者

台獨已超過一半的人支持了，表示台灣人沒那麼怕老共武力犯台了。民進黨的台獨黨綱，等於獲得台灣過半數的人支持，這是民進黨經營了近36年的台獨理念與動作，正處在高峰階段。可以說民進黨推動台獨已經是裡是人，外是鬼，厲害了我的黨。

然而這是誰造成的，我認為是老共直、間接造成的，是老美間接促成的，也是民進黨自己搞起來的（外交部長吳釗燮日前接受全美公共廣播電台（NPR）專訪時表示，台灣極力避免戰爭並將維持現狀、不尋求形式上的獨立。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，蔡政府對美國唯命是從，就算「出賣台獨」也在所不惜，這代表了「蔡英文路線」漸漸浮出檯面。）吳釗燮的談話即指出了民進黨是想獨者，但不敢獨，卻是獲支持者。

民進黨的黨綱就是一部台獨黨綱，清楚他們主張台灣要獨立，但問題是，老共的反分裂國家法，將台灣獨立納入武力犯台時機之一，這是民進黨想獨不敢獨不能獨的原因，其實這也是台灣人民早前不敢支持台獨的原因。

此次民調竟然有近53％的人支持台獨，這是始料未及的事，我相信老共一定跳腳，老美應該也暗自高興，但也嚇一跳。而民進黨應該是一則喜，一則憂，喜，過半支持率，憂，恐引來中共引法犯台。但我認為，中共反而不敢越雷池一步，因為中共從未見識過，過半支持台獨的驚訝，也可能引來國際各界進一步認識台灣人民，對自己土地的守護決心，以及不懼強權的來犯。

前述是地緣守護的新態度，與誓死捍衛自己家園的意識形態的深刻表現。對於強權來犯的不憂不懼，這不是外強的顯示，而是內在守護的決心與意志的態度，烏克蘭可以和俄羅斯交戰進入第4個月，就是守護家園與國家共存亡的決心。

台灣過半支持台獨的態度，已經告訴中共及世人，台灣人有決心守護台灣，無懼中共來犯，也敢於挑戰強權的霸力，這是台灣到目前為止，對台獨最高的支持率。見此，最害怕與最憂慮的是中共，最關注的是，美國及世人對台灣人的勇氣與智慧的表現刮目相看。

民進黨應該感謝並珍惜台灣人守土有責的決心與意志。現在不是搞台獨的時候，而是向中共表示我們守護台灣的決心堅強，我們不願意戰爭，但也無懼來犯。而民進黨不只是高興台獨支持率過半，而是要如何帶領台灣更安全更有智慧地，發揮科技與智慧的強項，在國際間贏得科技在台灣，民主自由在台灣，經貿發展也在台灣，智慧電能在台灣的事實與美譽，爭取更多地認同與支持。

台灣必須集科技、智電、民主、自由、經發等先進科技與穩健經貿發展的強項，為台灣的安全與護土，找到自己的力量與國際助力。這是台灣往更高境界地發展之處，全民有志一同，共創家園，共禦外侮。

四、國民黨嘴上反獨者，心裡是華獨者，予人親共賣台者

從未有過的高台獨支持率，國民黨未曾想過這個問題，因為國民黨從來主張統一，反對獨立，一直只求維持現狀，其實是以維持現狀，包裝統一的外衣，內裡還是要統一的。

上述就是我認為，此次高台獨支持率，國民黨是裡外不是人，這是國民黨自己一心一意要統一造成的。另外是老共以裡應外合之勢，讓國民黨以為大一統是中華民族的大統一，不是中華人民共和國的大一統，這也就是國民黨被認為是所謂華獨的由來。

面對當前最高的台獨支持率，國民黨主席朱立倫此次赴美訪前，沒有想到以此來正告北京，這是北京對台政策的大錯誤；是華盛頓對台政策的大揭露；是民進黨對獨政策的未算中。上述這三把箭如果在朱出發前射出，則在台灣必然引發媒體追蹤，激發各界熱議；在北京必然引發涉台機構被檢討甚或被處分；在美國，朱到美時大批媒體，應該已經等著追問為何就此炮打美國、中國、民進黨，這等於打了所謂的小三角的紅、綠痛點，刺傷了美國的顏面。

可惜這等高竿與膽大的以三面痛擊方式，拉抬國民黨的頹勢之作，國民黨人根本黔驢技窮，豈知（或不敢）可以如此操作，掙回顏面，贏到媒體爭相報導之機，賺到國民黨久違的蠅頭大利。而更可憐的是，以這樣高的台獨支持率，台灣人想的是，國民黨嘴上反獨者，心裡是華獨者，予人親共賣台者。這樣的國民黨想藉出訪美國的出口轉內銷，直接說是沒門，想都別想。

總之，有一種想像就是沒有想像，然後得出一個大家都意外，卻也是一種既期待又怕受傷害的想像不到，此次近53％的台獨支持率，令眾人預想不到，但也在另一種想像當中找到出口。這就是台灣人對兩岸關係的沉重，給出一個爆炸性的示警，讓美中台各方都應注意千變萬化的民意，是政府施政的最重要指標。而此次高台獨支持率，是誰造成的，答案已經出來了，北京第一，美國居次，民進黨殿後，國民黨沒門。

（作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人）

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