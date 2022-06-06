中和2歲童「恩恩」染疫重症，緊急通報119卻苦等81分鐘才等來救護車，不幸身亡。恩恩爸向新北市府要求內部橫向聯繫的錄音檔，新北市府以「涉隱私和個資」為由，拒絕提供。

依照《政府資訊公開法》第18條，內部橫向錄音檔應視同「政府機關作成意思決定前，內部單位之擬稿或其他準備作業」，「應限制公開或不予提供之，但對公益有必要者，得公開或提供」。

換句話說，政府機關橫向聯繫的錄音，是以不提供為原則，提供為例外，用「公益」作為判斷標準。目前新北市府已提供119與恩恩爸媽的通話譯文，雖只接受讓恩恩爸現場聆聽錄音檔，不能攜帶外出，但已足以驗證譯文的真實性，筆者認為符合「公益」標準。

真正值得探究的是，新北市府拒絕提供消防局與衛生局，以及消防局與雙和醫院的通話錄音檔／譯文，只有簡易紀錄表，是否適當？公務員的隱私權受到限制，例如警察在街頭執勤，並沒有不被攝影的權利；但是公務員「內部」對外不生效力的意思協調，至少受「個案衡量」的隱私保障。

恩恩爸想知道為什麼救護車會在通報119後的81分鐘才到達，其中是否有所疏失，所有人都會支持。但若要了解為什麼「救護車延宕」，重點並不在「打通的電話」說了什麼，而是「電話與電話之間，發生什麼事」。

4月14日當天，消防局晚上6點21分詢問雙和醫院是否收治（通話A），而雙和醫院直到晚上6點50分才回覆可以收治（通話B），這半個小時中間有沒有疏失，是通話A與通話B的錄音檔顯示不出來的，而必須實際去探究雙和醫院當時的病床數量、醫護人力等種種情況。

因此，即便新北市府把橫向聯繫的錄音檔公開，也只是讓聲紋可被辨識出來的公務員，接受外界去脈絡化的指責與公審，並非公平。事務官對內部負責，政務官對外負政治責任，恩恩爸真正想知道的，應該也不是那個公務員，而是制度、政府有沒有疏失，那麼獲得這些錄音檔，真的能夠達到這個目的嗎？

如果是謝長廷當市長出現這樣的事，他可能會說「消防局如果有錯，那消防局要道歉」，把責任推給下屬去扛，就像他對大阪處長蘇啟誠所做的一樣。但侯友宜畢竟不是謝長廷，不會把基層推到第一線；侯友宜自己從基層警察做起，知道長官肩膀不夠硬，是得不到部屬的信任與尊重，也就沒有團隊可言。

新北市府拒絕提供錄音檔，表示侯友宜選擇保護基層公務員，自己來扛起恩恩案的政治責任，這個選擇並不容易。而恩恩爸還是有「提起訴訟」的選項，藉由司法手段正式調閱相關資料，由第三方的法院或者檢察官來主導程序，這或許是個比較完整的方式。

一個孩子的離去，已經太多，支持恩恩父母找出真相的努力，改善可能存在的疏失。

（作者為政治幕僚）

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