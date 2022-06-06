台灣有句俗諺：「生雞卵無，放雞屎一堆（生雞蛋沒有，雞屎倒是很多）」。形容人什麼有用的事都不會做，只會惹是生非。這在台灣並不少見，我從小在鄉下老家看很多這樣的人，平常只會大聲咆哮議論，建設性的意見一個都沒有。

馬英九前總統最近臉書文談「六四」，以中共最高領導人習近平去年提出的「堅持國家一切權力屬於人民，最大限度保障人民當家作主、依法治國」，期許中共能真誠面對六四，也讓兩岸不會越走越遠。沒想到民進黨跳腳，正牌與志工的「1450」傾巢而出，痛罵馬「舔共、幫習近平擦脂抹粉」云云。

有朋友忍不住說，這些人是看不懂中文嗎？有哪一段是在抹粉？這些綠人應該回去多讀書。也有媒體人看不過去，直指有此扭曲解讀，是扣帽子或點閱率，感嘆基本識讀能力，難道都沒有了嗎？

在上篇「乞丐趕廟公：真假台灣人論（一）」文章中，我提出一個觀點：為台灣爭取權益，讓百姓安居樂業，是真台灣人。那些用「抗中保台」掩飾執政無能，打著所謂「主權、尊嚴」等虛假言論，霸凌其他台灣人者，是假台灣人。這樣的霸凌是「乞丐趕廟公」，就像他們對馬前總統的霸凌。

我想著另一個問題：這些人難道除了將中共徹底妖魔化、敵人化，謾罵叫囂不同立場者，沒有其他方案了嗎？這樣對台灣到底有什麼建設性幫助？罵老共很爽，然而兩岸一旦情勢緊張，倒楣的還不是老百姓？我想起「生雞卵無，放雞屎一堆」的先祖教訓。

大陸就在台灣旁邊，遠親不如近鄰，與中共互動，只有仇視與妖魔化的途徑嗎？惡言相向對台灣老百姓有什麼好處？沒有更有建設性的做法嗎？馬英九那8年的兩岸模式不好嗎？

如同國內重量級兩岸學者趙春山所言，中美戰略競爭日益加劇，台灣的處境恰似「兩大之間難為小」。台灣期待從美國獲取安全保障，但「遠水救不了近火」；台灣也不能「捨近求遠」，放棄與對岸改善關係的機會。

但是蔡英文上任後，毀棄了兩岸共同的政治基礎（九二共識），兩岸失去互信，情勢當然就緊張起來，中共軍機也開始遶台。這時候民進黨怎麼應對？前面提到的「套路」就出現了：把所有主張兩岸和解的人，打成「舔共」，把馬英九那8年，冠上「親中賣台」，試圖愚弄台灣人。

好比說，有家公司的業務員業績不佳，就怪其他大公司打壓，然後指控前一個業績好的業務員是「舔」、出賣公司利益，股東會接受這樣的說詞嗎？還是歸責於業績不佳的業務員？答案很清楚，沒有任何公司、任何股東會接受總是把責任推給對方的說法，道理相通，這不能長久的。

俄烏戰爭後，烏克蘭作為美俄對抗棋子，本土成為戰場，滿目瘡痍，烏克蘭人流離失所，台灣如果不思殷鑑不遠，還「捨近求遠」，淪為美中對抗戰場，任人魚肉，累及百姓，是讓台灣失去主體性與自主性，是「乞丐趕廟公」，真正出賣台灣利益，傷害台灣人福祉。

（作者為前總統府副秘書長）

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