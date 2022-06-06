《華盛頓郵報》新近的一篇社論，點名抨擊美國聯邦包括總統拜登在內的三大官員，要為通貨膨脹惡化負責。真不容易，傾向於民主黨的《華盛頓郵報》終於公開批判拜登以及財金官員了。

拜登政府搞經濟，錯得離譜，對於通膨軌跡的掌握失焦14個月，僅為其中一端。他們不可能集體愚昧，並且集體愚昧這麼久，對吧？但他們可能集體「三機」：機械、機事、機心，並因為這三機之亂，而導致宏觀調控的集體當機。

《莊子》說，「有機械者必有機事，有機事者必有機心，機心存於胸中，則純白不備。」這句話乍看之下，會誤解為反智，其實不然；它主要是指出進步必有其代價，所以務須虛靜返真。政治亦然，凡稍具規模，便形成兩個東西，一個是意識形態，另一個是與意識形態相輔相成的政治機器。這種現象不限於社會主義國家，中國傳統政治與現代資本主義市場經濟下的民主政治亦復如此。

拜登政府官員，包括拜登總統本人以及財政部長葉倫和聯準會主席鮑爾在內，事實上被美國後民主政治底下龐大而腐化的「政治機械」坎陷，成為政治機器中人，並因此而各有其特殊優先的「政策機事」和「官僚機心」。他們身處華府同溫層，基於個人需要和成心成見，對於客觀存在的經濟問題也就往往蔽於所陷，自是而非他。

這種「當機」現象在「先進而後退」的美國，其實驚人地普遍，不只存在於政府，並集體反映於學界和媒體的經濟分析而相互聲援。這恰恰說明了《莊子》認識論大批判的準確度和跨越性。舉其代表為例，同樣是民主黨背景的《紐約時報》評論家、諾貝爾經濟學者克魯曼，便是該同溫團隊的馬首，而前財政部長大學者薩默斯獨存理性異見，形同該黨孤鳥。相對地，華爾街的觀點間或不至於脫離數據基礎太遠，其結果往往形成這樣一個矛盾：在同一天，摩根大通董事長兼首席執行長戴蒙高掛風球，警告風暴來臨，差別僅只在於強勁程度；而學界卻在說，還早，也可能軟著陸。

可議的是，《華郵》此時此刻終於點名批評拜登官員，但《華郵》怎麼解釋自己在言論上也存在著的嚴重滯後呢？《華郵》不也一直服務於特定的政治機械、機事和機心，而被人民早已識破？

今年是美國的期中選舉年，拜登眼看民意調查的持續悲觀結果，特別布置舞台召見鮑爾，然後公開宣布，對抗通膨是聯準會的獨立職責（不，當然不是），白宮絕「不干預」。可這「不干預」實際上是兩面刃，重點在撇清白宮的干係。於是，通膨唯一責任人被公開定位了，鮑爾的下場已經可以想見。

可責任是否只追究到鮑爾，而不及於拜登？不然。像通膨這樣的美國40年沒有體驗過的超級「國鼎巨鍋」，是絕不可能被總統甩脫的！

拜登經濟學是政治學，美國乃至於全世界要付出慘痛的代價。據傳，上海最近流行的金句是「始於玩笑，止於兒戲」，說明「4月1日愚人節、6月1日兒童節」上海被疫情封禁兩個月的起點和終點。其實，拜登經濟兒戲也鬧得不小，後果極為嚴重。（作者為美國律師、法學博士）