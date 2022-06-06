西方媒體和專家指稱，屆滿百日的俄烏戰爭是中國大陸未來攻台的一面鏡子。這面鏡子讓大陸了解到，武力犯台勢必要掌握速戰速決的優勢，而相較於久戰不決，中共更懼憚西方的制裁，因此，中國大陸必須加速雙循環經濟發展策略，減少對他國的依賴性。此外，中國大陸也可能持續擴大核武數量，強化認知戰，營造國際輿論。

但俄烏戰爭與兩岸齟齬衝突，無論歷史背景、地緣戰略，大不相同，西方媒體與專家引喻失義，謬誤大矣。

烏克蘭除與俄國比鄰外，還與白俄羅斯、波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞、摩爾多瓦等國接壤，美國及北約軍援可由陸地運送、烏克蘭難民亦可經由陸地逃離，俄軍入侵，烏國後備部隊尚有游擊作戰的迴旋空間。反之，台灣一島孤懸，果若戰爭爆發，難民無處可逃；美國及其盟國縱使給力軍援，海空運輸易遭共軍截斷；後備部隊動員，運動空間狹小；中共何須參考俄烏戰爭經驗？

其次，台灣能源98%依賴進口，安全存量不過7天，果有戰事，中共截斷海陸運輸，縱使美國印太艦隊宣示確保印度洋及南海自由航行權，兵兇戰危，能源輸出路徑定受影響，能源價格飛漲，台灣出口產品也會因區域情勢緊張而「斷鏈」。戰火未起，經濟崩潰，人心動盪，如此情境，西方媒體與專家可曾預見？西方未曾預見，中國難道不會預見，預見又豈能不預為謀畫？

俄烏戰爭爆發以來，各方論述多以兩岸終須一戰為前提。其實，「兩岸終須一戰」從來都是一個「偽命題」。換位思考，北京決策者統一台灣，要的是繁榮富庶的寶島，不是一處36000平方公里的廢墟；要的是民心，不是民怨仇恨。理性抉擇，非到萬不得已時，大陸決不會對台動武。

什麼是萬不得已時？簡單說，台灣落入他國之手，兩岸統一徹底無望，即是萬不得已時，也是中共武力犯台取得「正當性」的時候。不過，既然統一無望，屆時武力犯台定然是雷霆萬鈞、玉石俱焚！寧可徹底毀台，絕不讓台灣落入他國之手，自然也不用參考烏克蘭經驗了！

正如俄國不能容忍北約東擴烏克蘭，中國大陸也不能容忍外國勢力進駐台灣，控扼中國東部、南方各省及東南亞聯繫的咽喉。換言之，在中美戰略天平上，台灣戰略地位對大陸的重要性遠超過對美國的重要性，台海有事，大陸會不惜一切代價不讓台灣淪陷於美國之手，台灣將概括承受中美衝突的一切惡果。

俄烏戰火持續延燒，凡藉引俄烏戰爭經驗來說兩岸戰事，皆是窮兵黷武者的認知戰。美國駐軍全球140國，入侵多國多次，殺戮無數，與美國保持距離，不隨之起舞，兩岸才能避戰禍、享和平。（作者為資深媒體人）