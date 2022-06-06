好大喜功、爭功諉過，絕對是此次台灣防疫表現最寫實的註解！從一開始政府大肆宣揚Taiwan can help，防疫表現全球名列前茅，到號稱是全世界最快研發出快篩試劑及國產疫苗的國家之一，哪一項最後不是雷聲大雨點小？充其量只是政府用來大內宣，欺騙國人的政治興奮劑而已！

新冠疫情爆發至今已兩年多，中央疫情指揮中心的表現少有亮點，卻有不少爆點。除了一開始的口罩之亂，可歸因於疫情爆發又快又急，相關防疫資訊不足，以至於防疫物資整備不及所致，其餘諸如日後的紓困、疫苗、檢測、停課、快篩、保單、快篩陽即確診及確診就醫等，到最新的火化之亂，哪一項不是指揮中心應作為而不作為以致引發混亂？

如今，因「與病毒共存」而引發排山倒海的民怨，卻仍想推諉過錯，將一切錯誤推給地方，推給疫情變化太快，或是說「沒想到」，就是不願虛心檢討及道歉。所謂的「超前部署」完全經不起Omicron的考驗，連「抄襲部署」都不及格！

以最近的火化之亂為例，確診死亡者已破3千人，過去媒體對染疫身故者後事處置的報導屢見不鮮，見不到親人最後一面的傷心故事更是常見報端；疫情期間，立委辦公室協助民眾向指揮中心陳情相關奔喪事宜更是常態。除非指揮官陳時中活在另一個平行時空，否則不可能不知道24小時內火化遺體早已是殯葬業者處理後事的既定準則，而且已引起不少民怨了。

再說，一個訂為第五類法定傳染病，且死亡達數千人的疫情，指揮中心不及早制定後事處理的明確政策指引，如今有醫師公開質疑了，再辯稱指揮中心從未要求確診者遺體要在24小時內火化，並告訴大家說這兩年來「你們都誤會了！」這顯然是卸責之詞，更沒有以同理心顧慮到已遵照規定火化的家屬感受，還明擺著甩鍋給殯葬業者和地方政府。

畢竟，法定傳染病遺體處理原則本來就是衛福部權責範圍，殯葬業者僅是依照《傳染病防治法》辦理。內政部即便是殯葬業之主管機關，也無權更改相關規定。因此，內政部次長陳宗彥要是沒有獲得陳時中指示，絕對不可能越俎代庖逕自宣布相關政策。而陳時中縱使沒有以防疫指揮官身分下令，身為衛福部長，他依舊無法置身事外。

防疫成敗必是執政黨年底縣市長選舉勝敗的關鍵。但防疫仍須靠醫療及公衛專業，防疫成果也絕非指揮官自己說了算。近來，行政院長蘇貞昌已積極重回第一線，並不斷宣布政策利多與操作認知作戰，無非就是體認到現今防疫成績不佳，以及想沖淡每日死亡數持續破百的慘況。

陳時中若一再死不認錯及爭功諉過，只想保有防疫的光環，卻把防疫不利的責任往外推，再利用執政黨不能承認防疫失敗的壓力來綁架民進黨，想在卸下指揮官的工作後再去參選，恐怕是想得過於樂觀了。現在的陳時中，防疫得更謹慎認真，以免很快就被民怨給淹沒了，而且一人拖累全黨。（作者為立法委員國會辦公室主任）