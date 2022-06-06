政府打房打半天，房價還是持續上揚，有學者就建議政府「乾脆廢除預售制度」，這是百分之百的餿主意，政府別打房打到昏頭亂搞。

台灣房市在走了十多年的多頭市場後，從2016年開始反轉進入空頭，房價開始下跌，但近兩年多來房市再現榮景，國內幾個主要都會的房價幾乎都已超越前波高點。

蔡政府運氣不錯，上台時房市已入空頭，因此不會如當年馬政府一樣，因房價飆漲承受社會壓力，甚至因高房價成為民怨之首，而在「政治上失分」，但房價重回上漲軌道後，蔡政府顯然也是應變無方，幾波打房政策下來依然無法壓制住房價，也因此才會有學者建議取消預售制。

不過，取消預售制卻不是治本的作法，預售制的發展與存在有其需求，對許多購屋民眾而言，也是必要的制度；如果看到打房無效而主張取消預售制是可行可為的作法，那在整條房屋買賣供應鏈上，政府可以做的事可多了。

房價上漲最根源的是土地價格先飆漲，那是否該先取消土地標售？如果買氣太盛造成房價上漲，那是否乾脆禁止房貸，豈不一勞永逸斬斷炒作與買氣？其實，政府要打房成功，最終還是要回到基本的供需去調節，為了預售轉賣問題而要廢除預售制是因噎廢食，而其對產業與民眾帶來的負面影響更是超乎想像。

其實，政府已經為了打房而搞出蠢事。不久前行政院通過的《平均地權條例》修正草案就規定對炒房重罰5000萬元，表面上彰顯政府打房的決心，實際上則是訂出一個難以執行、幾乎全靠自由心證的法條。類似蠢事，還是少做點吧！