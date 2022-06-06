上海6月1日終於解封，2500萬名市民中，除65萬人仍處於封控區，其餘都恢復了正常的日子，端午假期更讓沉寂多時的上海景區、商場、餐廳再度熱鬧起來。上海封城2個月，爭議中出現很多令人悲傷遺憾的故事，但「上海保衛戰」最終獲勝是個事實，現在該是客觀檢視上海防疫的「成本」與「效益」的時機。

華人城市防控最好

不能否認上海控制Omicron疫情的成本太大，市民陷入長達2個多月自由受限、物資短缺乃至失去收入的困窘生活狀態之中，封城初期民生供應體系頻頻出包、黑市氾濫、市民就醫無門、返鄉困難、養老院管理嚴重疏失等問題，都掀起上億大陸民眾關注和聲援。好在上海市政府多次公開道歉，大陸中央政府也努力解決物流問題，矛盾在5月之後逐漸平息，但給當地民眾帶來的心理創傷還需時日撫平。

上海2個多月停擺，在經濟層面的衝擊已經波及全國乃至全球，從統計數據來看，4月上海工業生產總值同比下降61.5%，社會消費品零售總額下降48.3%，出口交貨值下降57.3%。美日歐等商會不斷對上海封城表達嚴重關切，眾多外商表態考慮撤出上海，再加上一輪又一輪全民普篩、建設運營方艙、採購防疫民生物資，以及其他醫療防疫與社會管理開支，上海封城2個月「社會面清零」的成本，不可謂不高昂。

如果比起新冠疫情在全球肆虐，令600多萬生命逝去、讓全球大部分國家陷入經濟停滯、通膨嚴重的慘重代價，再比較一下同為東亞華人文化背景的新加坡、香港、台灣面對這一波Omicron的防疫成本與實際代價，上海防疫付出的成本，是否「可接受」呢？

先看防疫的根本目的：保障人民的健康與安全。根據公開數據平台Our World in Data每百萬人染疫數字的曲線圖，今年2月率先被Omicron席捲的新加坡，在最高峰時每百萬確診3360人、死亡2.12人；接踵而至的香港防疫表現最糟，今年3月峰值為每百萬染疫8764人、死亡37.68人；自詡「超前部署」的台灣正處於高峰期，每百萬染疫峰值為3505人，死亡最大值為5.26人，但還未見頂。若以上海2487萬常住人口折算，上海確診曲線峰值落在4月中旬，每百萬確診人數1114人，死亡2.09人。從上述數字可知，「與病毒共存」但準備充足的新加坡，每百萬人死亡人數與上海不相上下，確診率則約為上海的3倍，換言之，在華人文化背景城市中，實行嚴格封控的上海，是疫情傳播控制最好的地方。

新台灣模式大崩盤

從政治角度來看，大陸、香港和新加坡都屬於非政黨輪替體制，與台灣不同，從生活方式來看，香港、新加坡和台灣較為近似，與上海不同。從防疫成效的角度來看，上海與新加坡制度不同、防疫模式不同，但都以必要成本達到了盡可能保護人民生命與健康的結果，香港因為大量高齡人士染疫病亡，防疫效果最為不堪。

台灣呢？先不說確診死亡案例還在快速增加中，快篩試劑既貴又缺，治療藥物準備不足，清冠一號黑市價格飆高，政策規畫不良讓醫護身心俱疲，瀕臨崩潰、老人、孩子接連在家中病危身亡，民眾被迫選擇自救，台灣有何臉面嘲諷上海封城時的基層亂象？民進黨政府有何資格拿上海疫情來襯托「新台灣模式」的偉大、光榮、正確？

台、港、星都在盡量維持原有生活前提下防疫，對經濟民生影響相對較小，這也是台灣社會的共識。上海解封後，不但企業生產、社會運作與市民生活快速恢復正常，舉國更是全力救經濟，在全球經濟普遍下行背景下，若下半年大陸穩得住經濟，上海封城的「成本」就會與「效益」相抵，證明大陸「動態清零」模式不但最大程度保障住人民的健康與安全，還可以兼顧經濟。至於台灣，就等疫情週期結束，讓確診率與確診死亡率說出真相！