我來到你的城市

拿著你給的相片

走過你來時的路

想去你走過的地方

台灣 像一個夢

可我不願醒來

我拖著簡單的行李和7張照片

來到台北成為一名交換生

直到出發前的那個早上

我都覺得去台灣只是一個夢

獨自在晨跑的路上

甚至還在想中午要吃酸辣土豆絲

削皮，切絲

飛機上的午餐沒有酸辣土豆絲

這是我第一次乘飛機

可是卻也並沒有很激動

就像看每一次夜晚來臨那樣稀疏平常

就像獨倚靠窗框

靜靜地忍受著天一點一點黑下來的樣子

拿著你給的相片，走過你來時的路。（作者提供）

「為什麼想要來台灣呢」

這個問題大概常被問起吧

為了文化？學習？旅遊？美食？信仰？

回答這個問題是很容易的事情

可是，可是

我來台灣的原因就是那7張照片

就是他啊

他是我的學長

不同學院不同班級

他去年來台灣做了半年交換生

不同城市不同大學

他笑起來很好看

他很陽光，也很紳士

他喜歡打籃球

他很聰明，也很善良

我不知道應該怎樣介紹他

啊年少的歡喜

拿著你給的相片，走過你來時的路。（作者提供）

「台灣真的很棒，如果有機會一定要去」

從台灣回來，他這樣對我說

於是我就去遞申請單，填表格

去體檢，去敲章，去打疫苗，努力存錢

每個週末都在去辦各種證明的路上

坐在公車的最後一排

在顛簸中睡著了

醒來就沉浸在照進車窗的陽光裡

我要去台灣啊

台灣，像一個夢，像這陽光，像他的笑

都會發出刺眼的光芒

我想去他走過的地方

我想去看他看過的風景

我想去找他看落日的那個角度

我想和認識他的人微笑著說說話

然後在這一切一切和他有關的事物上

勾勒出他的模樣

我只能以這樣的方式

因為這是我的一廂情願啊

拿著你給的相片，走過你來時的路。（作者提供）

那一年他在大葉

這一年我在東吳

來台灣之前對這樣的距離沒什麼概念

直到看見Google map上顯示的5小時20分

還有那條穿過半個台灣的路線

可是沒關係，那裡我一定會去的

因為這是我來台灣的全部意義啊

5小時，20分

拿到台鐵車票的時候

是我來台灣這麼久以來最開心的一天

第一次搭台鐵耶

雖然那天只剩下無座的票

沒有關係啊，我不願意改時間

拿在手中的才是真真實實的

我等不及想要去那裡

台灣的火車會有空車廂

無座票的人可以在這個車廂席地而坐

出神的看著沿途的風景

覺得時間忽快忽慢

就快到那個他曾生活了半年的地方了

那個地方一定曾留下他的笑聲

他每天的早餐吃什麼呢

背著怎樣的書包

上課的時候坐在教室的什麼位置呢

還是左後方嗎

那天下起了雨

在一個從未來過的地方

在雨中尋找7張照片裡的東西

去尋找當時拍下照片的他的角度

他比我高17cm

於是我努力舉起手來踮起腳尖

那種感覺真的好棒好棒

就像按著尋寶圖真的發現了寶藏

聯絡到了那些陪他半年的人們

原來他們都沒有忘記他

是啊，像他這樣優秀又惹人喜愛的孩子

怎麼會被忘記呢

我和他們從未見過

可是我們認識同一個人

所聊的內容全都部關於他

從來不會有那麼多人對我說起關於他的事

從來不會有那麼多人要聽我說起他

這世界滿滿的都是他

返程的那一天的

我坐在員林火車站的候車廳

我不想回去我不想回去我不想回去

逃跑

這是我來台灣的全部意義啊

現在已經完成了

那我為什麼要回去

到處都沒有他

到處都沒有他

轉眼我已經來台灣兩個月了

依然沒有吃到酸辣土豆絲

依然覺得台灣是個夢

可我不願醒來

太美好了

有關於他的一切都太美好了

太過美好的東西我都不願意觸碰

我不願醒來

也不願打擾

兩個月了，終於寫下了這個故事

兩個月時間裡

認識了很多很棒的人

去聽了很多有意義的課

走了很多地方，不知他是否走過

吃到了很多美味的台灣小吃

參加了路跑，並拿到校第14名的成績

站在台灣最高的地方給他寫明信片

蓋上101的紀念戳然後投進郵筒

卻不會去問他 收到了嗎

總有些事啊，明知沒結果卻還是會去做

總有些人啊，明知不在同一個世界

卻還是忍不住想靠近他的生活

雖然我沒辦法理性選擇

但也不奢求什麼

想做什麼就會去做

也會微笑接受所有的

不留遺憾，所有的都值得

我很滿足了

「台灣，你一定會很喜歡」

他這麼對我說

他說對了

（小小/東吳大學交換生）

（本文來源：「兩岸青年」公眾號）