根據《彭博社》報導，某位參與訂立美國國家安全戰略的人士指出，由於俄國入侵烏克蘭，促使拜登政府大幅修改其國家安全戰略，將重心從亞洲和中國向歐洲轉移。此一極為重大的戰略調整，除了將影響美國在亞太地區的軍力部署之外，也將使該地區的戰略格局可能出現戲劇性變化。

今年2月下旬，俄羅斯以「特別軍事行動」為名，揮軍入侵烏克蘭。雖然這是美國與北約國家早已預料之事，但俄烏雙方開戰以來已近3個半月，且不知何時始能停火，這倒是各方未能逆料之事。在俄烏戰爭爆發前，俄國曾要求北約不可再擴張，或是加強東側軍備；但長年持軍事不結盟立場的瑞典及芬蘭近期決定加入北約，足以反映歐洲新的戰略情勢。

有消息指出，拜登政府的「國家安全戰略報告」原訂於今年1月定稿出版，但美國因俄國入侵烏克蘭而暫緩；原舊版著重於中國和亞洲，重新修訂的版本，預料將轉而強調歐洲和亞洲對美國國安利益同等重要。其實美國國家安全戰略的調整，乃早有跡象可循，也是在現實環境之下被迫必須要走的方向。

2003年3月小布希總統決定出兵伊拉克，一直到2011年12月始完全撤軍。這場戰爭造成美軍4千多人死亡、3萬多人負傷。至於從2001年9月開始的阿富汗戰爭，前後打了將近20年，造成 2500名美軍死亡，2萬名美軍受傷。根據經濟學家的分析，阿富汗和伊拉克戰爭，以及規模甚小的敘利亞和葉門戰爭，美國共花費了超過8兆美元。

從上述伊拉克及阿富汗兩場戰爭中，美國的軍力消耗及經費支出，加上美國人民的反戰，已使華府必須慎重考慮向海外出兵的必要性。過去美軍的訓練，是以在同一時間、不同地區，有能力因應兩場區域戰爭。然而早在2017年10月，美國著名智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）公布的《2018年美國軍力指數》（2018 Index of U.S. Military Strength），內容就提到美軍作戰能力和綜合軍事態勢正逐漸衰退，已無法同時應付2場大型的區域戰爭。

其實，從美國國務卿布林肯5月26日在喬治‧華盛頓大學發表「美國政府對中國的政策」演說中強調：美國不尋求與中方衝突及製造新冷戰，同時不支持台灣獨立，多少也隱約透露出美國國安戰略的新方向。也難怪布林肯要強調，「俄羅斯是明確無誤、迫在眉睫的威脅」，中國則是「對國際秩序最嚴峻的長期挑戰」。

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