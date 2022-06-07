行政院長蘇貞昌「六四」當天臉書貼文「權力雖可以讓一些人噤聲在一時，卻不可能讓所有人靜默於永遠」，這不啻是對藝人郭彥均風波最深切的自省。事實上，郭彥均風波，反映出來的除了蘇貞昌見短識薄的民主素養，以及對言論自由的威權心態，還顯現蘇貞昌性格上的強凌弱、眾暴寡的欺壓心理陰暗面。

不只郭彥均，包括徐小可，乃至范瑋琪，近來被蘇貞昌，乃至塔綠班網路霸凌者，皆為藝人。難道蘇貞昌與塔綠班們，還活在二、三百年前的大清帝國，把藝人當「儒林外史」、「紅樓夢」裡的「戲子」嗎？不要瞧不起藝人，他們的公眾能量，乃至信賴度甚至遠超蘇貞昌。

2010年2月25日讀者文摘公布「台灣最受信賴名人排行榜」，當時演藝人員張小燕躋進前十，孫翠鳳排名17，林志玲也列入33名。反觀剛從行政院長職務卸任的蘇貞昌排名64，而時任民進黨黨主席的蔡英文，更跌至70名，蘇蔡兩人的名次足足落後林志玲二倍多，到底有什麼資格瞧不起藝人。

無獨有偶的，這三人還同為基督徒。他們懷抱大愛無疆、悲天憫人的教友信德，要求從人性出發，將口罩提供給亟需的人類；希望對幼兒防疫作為能明確落實，不要成天言不及義；從「看到那麼多孩子就這樣走了」的驚懼中，籲請社會多體恤醫護的辛勞。

這是基督徒為了疫情，虔心向上主禱告，祈求天主賜給在政府工作的官員智慧，讓他們能堅定信心，制訂有效的良策，讓國人能衝破疫情的艱難，早日回復正常生活。相信這種將一切交託給天主，仰望天主救恩的屬靈教誨，是在保生大帝面前立假誓，欺騙神明的蘇貞昌無從理解的。

而這三人還有一項共同點，就是他們同屬四十世代。民國六、七年級生，目前正處於社會的中堅地位，同時，也是「三明治」世代，上有老、下有小，是台灣社會中肩上壓力最沈重的一群，也是對生活週遭事務最敏感的一群。他們一旦發出「異聲」，極有可能引發「從眾心理」，嚴重者甚或危及執政權力的穩固。

因此，粗暴而強力的壓制，方能形成最直接有效的恫嚇效果，以免事態擴大。所以，不惜由行政院長之尊，發動攻擊，再佐以檢警調的揣摩上意，企圖達到「寒蟬效應」的用意，不言可喻。

這一連串專挑藝人壓制的作為，暴露出蘇貞昌因防疫無方所形成的權力焦慮感，如同他在國會殿堂，面對切中施政弊病的質詢啞口無言時，轉而「見笑轉生氣」失態的咆哮廟堂，甚至口出粗鄙的三字經，也就不令人意外了。（作者為致理科技大學行銷與流通管理系專任教授）

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