羅智強昨晚宣布退出桃園市長選舉！臉書引用歌手劉若英一曲「成全了你的瀟灑與冒險，成全了我的碧海藍天」抒發有志難伸的辛酸。這一幕當然與不願「朱羅紀」被導引到「馬王政爭」續集有關。

實言之，「朱羅紀」被網傳「馬王政爭」續集也太抬舉羅智強了。當時馬英九總統是台灣最有權力的人，立法院長王金平是台灣最高民意的國會龍頭，引發政治鬥爭效應的聯想，自是非同小可。可是，羅智強是什麼？破釜沉舟辭了黨副祕書長、台北市議員，落得一介平民就啥也不是了，本錢輸光光，哪還有什麼籌碼搞黨內鬩牆？

羅智強不過想在黨內提名「補正程序正義」的機制中求仁得仁，也是給國民黨破鏡重圓的機會，顯然黨中央、張善政不領情，潛台詞是「你不退、又能怎樣？」

國民黨主席朱立倫選在此時「破天荒」訪美，重申親美、避中立場，卻把黨內民主體制拋諸腦後，專斷獨行的後果，真不知道美國老大哥埋不埋單，但是年底選舉確定先埋下了定時炸彈，後果難料。

朱立倫兩度擔任黨主席，上次「換柱」和這次「退強」都與選舉提名有關，都是傷害黨內團結的陰招，瞎扯什麼「馬王政爭」續集，根本無助於其弱勢領導的窘態，當黨內提名機制繫於黨主席一人動輒「魚死網破」之喜怒無常，「換柱、退強」難成全、破鏡也難重圓！

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