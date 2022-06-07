羅智強宣布退出桃園市長選局，想來必然是若有憾焉的，但對他而言，的確可以說是成全了他的「碧海藍天」，也算是走得瀟灑，至少不必再為此事焦心勞悴了；但是，能否因此就成全了張善政，恐怕還是有一些問題的。

羅智強的退選，無疑將對張善政未來的選局是有利的，因為等於少了一個可能瓜分票源的吸票機，立即解除了原來國民黨可能分裂的危機，此所以許多原來痛責其不識大體、罔顧大局的張善政支持者，也一反常態，對羅智強的決定多所肯定。

但是，張善政能否就會因此而有「善政」的機會，還得看他是否真的能夠「善後」，徹底消除羅智強所可能帶來的反響。首先，大批羅智強的支持者的不滿，是顯而易見的，此所以羅智強的臉書湧入了許多鼓勵、打氣的留言，而相對地，張善政的臉書，則平添了更多批判的聲浪。如果羅智強的退，只是「裸退」，從此揮手自茲去，不再參與任何相關活動，則其支持者恐怕也未必就會選擇張善政。因此，張善政無論如何，都必須想法子「善後」，不管是幾顧茅廬，都一定要將羅智強安撫下來，甚至說服其為選舉團隊中的一員，積極為張善政輔選。

其次，呂玉玲在羅智強退選之後，僅僅輕描淡寫地說「尊重他的選擇」，此語其實暗藏玄機，雖「尊重」卻未必會「依從」。呂玉玲是否會別有盤算，目前尚未可知；但張善政也必須想方設法，說服呂玉玲，並爭取她的全力支持。無論如何，呂玉玲在桃園的基層，都是擁有堅厚實力的，如果未能「善後」，則如果呂玉玲義無反顧、迴戈一擊，張善政還是不可能順利有所開展。

羅智強與呂玉玲，都是國民黨具有左右選戰走向的重要人物，如果張善政的「善後」結果，能收此二人為重要臂助，則未來的「善政」才有可能水到而渠成；如果「善後」不了，未來的顛簸選路，還是橫阻在眼前的。

張善政不可謂不是國民黨推出的桃園市長優秀人選，但孤木不能成林，孤軍難以成列，這番正是考驗他是否具有政治智慧的絕好時機。

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