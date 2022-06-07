在重症清零有效控制輕症全面崩潰下，這波新冠肺炎到6月6日，統計已經有3090人在24小時內依第五類法定傳染病快速火化。也因為過程太匆促，又讓亡者家屬在遺體用兩層屍袋包裝下，未能見到遺容而從地方議員到不同在野黨，紛紛質疑指揮中心未能在政策上發揮基本同理心。

首先要點出來的指揮中心重大疏失，那就是在死亡通報和火化上，不論是白紙黑字又或者口頭發言，都用模稜兩可心態去傳達，一但在3000多位家屬悲慟成了不滿政府政策後，又改口稱只有死亡要24小時通報，遺體處理原則上希望盡速火化。這裡面最大過失，就是明知第五類法定傳染病在過往（例如SARS）若有人因此過世，整個中央到地方都是24小時內處理，而且一些縣市殯儀館也不許寄存(例如台北市)，可是當此波因新冠病毒而死亡人數，從每日兩位增加到三位數下，指揮中心的遺體盡速處理指示，地方政府、醫院和殯葬業者，自然會依慣例按表操課，一但上千戶家庭和家屬，在把亡者從送入醫院到接到死亡通知，在到火化都被政策隔離下，那指揮中心便當思考，在技術與設備上，是否把基本民俗（例如頭七）納入考量中去彈性處理，不能了解喪失至親之慟，反而仍抱持盡速火化，那就是在傷口上灑鹽。

而且此種案例其實也發生在日本，那就是國人熟悉的搞笑演員志村健，在染上新冠肺炎病毒過世後，因為親朋見不到遺容，於是便開發出透明屍袋。這種人性化考量，在指揮中心要執行重症清零時，便該和主管殯葬業務的內政部溝通協調，若今日能採此種方式處理，而且家屬也能在做好個人消毒與保護，以及和全國縣市政府溝通，在此類遺體於殯儀館寄存上，能用臨時冰櫃分開處理與火化時間區隔，那基本上要滿足民間往生後的基本頭七儀示，和家屬盡到最後哀思，是可以做到政府給予喪家最後溫暖和關懷。但現在卻急著撇清，怪罪地方和業者，連一聲對不起都出不了官口，這才是激起全民怒火所在。

當指揮中心說這波病毒多數輕症或無症狀，就會讓國人卸下心防，但很快出現政策和醫療體系崩潰，大量死亡個案出現，這時便該思慮到事態可能發展，但卻依然把24小時通報和盡速火化，當成急急如律令去傳達，講殘忍些就是只看到病毒清零，而不顧也懶得去處理喪家悲傷和淚水，講穿了就是沒人性，只管數字和達成高層指示，當對抗病毒成了冷血清鄉，那簡直是政策鞭屍。

（作者為文字工作者 ）