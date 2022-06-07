美國拜登總統上個月訪問日本期間，正式啟動印太經濟架構（IPEF），連同之後第二波加入的斐濟，目前共有14國。包括東協的新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、越南及汶萊等7國，以及美國、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭與印度，未來可能還會有更多國家加入。

雖然印太經濟架構聲勢浩大，但目前可能只稱得上完成啟動會議，還沒有什麼具體進展；而且由於印太經濟架構並不涉及市場開放，缺乏實質誘因，降低不少對美國市場有高度期待國家的參與意願。更有消息指出是由地主國日本大力動員，才會有眾多國家加入。

目前印太經濟架構的14國，除了斐濟及印度外，其他12國均是亞太經合會（APEC）的成員。而這12國中，除了美國外，其他11國都加入《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），而在這些RCEP 成員中，又有7國是《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）成員。

上述成員參與情況顯示國際組織間合縱連橫的複雜性。印太經濟架構是美國印太戰略重要一環，甚至被形容成是美國版的「一帶一路」，目的是在制衡中國大陸的「一帶一路」。但大多數印太經濟架構成員又在APEC與中國大陸同台，與中國大陸更在今年生效RCEP 架構下展開自由化；而其中更有7國目前正在處理中國大陸及台灣申請加入CPTPP 。

不同國際組織有不同的功能與角色，不過未來可預見美國會把重點放在印太經濟架構，對於同樣不涉及市埸開放，但目前被美國制裁的俄羅斯及中國大陸均為成員的APEC，不會寄予厚望。至於印太經濟架構其他成員，普遍對於未包括市場開放而失望，而且未來國內制度規範還需要調整，究竟可以產生多少利益仍有疑問，此外成員對於建構抗中色彩濃厚的部分內容也會猶豫。然而經由RCEP 及CPTPP ，又可能得到中國大陸市埸開放之利，未來在不同場域各取所需，以及如何有效槓桿，也考驗著這些國家。

印太經濟架的模式可能分為兩部分，成員國必需共同遵守一些核心議題，其他議題則考量成員發展程度差異，而採取自願參與的方式。核心議題中必然會包括建立以勞工權益為主軸的貿易政策，反映出美國保障勞工做為確保公平貿易的政策思維。不過印太經濟架構中的東協成員以及印度，在勞工標準方面與美國要求有不少落差，此可能會影響未來的談判進展。

台灣目前並非印太貿易架構成員，未來加入困難度亦高； 台美未來是以台美二十一世紀雙邊貿易倡議，做為深化經貿關係的平台。兩者議題重疊性不低，台美雙邊貿易倡議涵蓋面甚至更廣；另外台美雙邊經濟倡議的項目需全面落實，並沒有選擇參加的空間。未來兩邊談判進展可以互為參考，何者可以端出更多的牛肉，仍有待觀察。

（作者為中華經濟研究院區域發展中心主任）

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