最近在傳統市集、牙科、計程車司機等好幾個地方，不約而同聽到一種聲音：「我們不要當美國的炮灰，好好過小日子吧！」

我感到訝異，因為直接對美國的評論，大概都是那些名嘴在說的，深怕話題不聳動，拚命強調台海要打仗了，武器對比、登岸作戰、街頭巷戰、都市游擊戰……。說起來都很英勇，連掃把都要上陣。

然而，民間的心聲，已悄悄地變了。因為烏克蘭這一課，教給民間太多殘酷的現實。

第一課是：戰爭殘酷。戰爭一旦起來，那些號稱勇武的刺青網紅們，即使跑到烏克蘭去，卻連俄軍都還沒看到，就被炸了，或者躲戰壕裡出不來。有些來得及發出網紅照，卻很快曝露行蹤，被鎖定地點，飛彈就來了。悲哀的是，拿著AK47拍照的，恐怕連敵人都還沒看到，就被大炮給炸了。

這一課告訴我們，那些用二次大戰所形構的戰爭史，都結束了，2003年美國在伊拉克戰爭的打法早已告訴我們這個現實：每一個士兵的後面都拖著長長的「尾巴」，那尾巴就是後勤，就是衛星偵查指揮系統；現在就是無人機要飛去丟炸彈的地方。機關槍已落伍了。真正到了巷戰，那已經是軍隊在清掃陣地，有沒有抵抗，已沒有什麼差別。

烏克蘭的第二課是，戰爭一旦起來，無論輸贏，整個國土變成炮灰。烏克蘭的基輔，曾經多麼美麗的城市，多少文化積累的古蹟，一旦戰火來臨，什麼國際制裁都沒有用，譴責只是空話。整個城市毀於戰火，那些炸毀的破牆斷瓦，都曾是朗朗歌聲的家園；那些窗破屋空的公寓，都曾是孩子成長的記憶，如今是生靈塗炭的廢墟。上電視的是政客，死亡的是人民，流離的是妻兒。

第三課，最真實而且庶民的考慮是：當戰爭來臨時，老婆孩子要往哪裡送？烏克蘭有500萬至1千萬（還沒有統計好，因為不斷增加）流亡到歐洲的難民，通過汽車、巴士、火車過邊境，但現在難民湧入太多，歐洲已難負荷。而男人18到60歲的都不能走，留下來打仗。所有的家庭，妻離子散。而戰爭的結束遙遙無期，未來那些女人和小孩子，要流落到什麼地方？會不會變成被歐洲人嫌棄的底層難民？語言不通，怎麼生存？已有歐洲大報在寫人蛇集團蠢蠢欲動，賣女賣子的事，已有傳聞。

對市井小民來說，最真實的莫過於妻兒不知流落何方。台灣呢？人民願意承受這苦難嗎？心理上有準備嗎？

民間還看清的第四課是：這一仗是美國想打的。北約一開始就一直想制止，但烏克蘭的情勢卻停不下來。美國打俄羅斯，目的是要打垮俄國的崛起。而美國在台灣海峽挑事端，無非想用台灣當烏克蘭，制止中國的崛起。這是全世界都很清楚的事，台灣人民也不是沒有眼睛，早看清了。

但台灣人，要為美國打這一仗嗎？中國大陸早已清楚，還要上美國的當嗎？台灣民間的這種「不要當美國的炮灰」的聲音，已開始出現了。而且非常清醒地知道，打下去，台灣沒有勝算，台灣人妻兒是沒有邊境可以跑的。

台灣要和平，要避戰，不挑事，不要上美國的當，不要變成另一個烏克蘭。即使困難重重，即使在美國的要挾下，國際局勢常常兩難，但在危疑中，更要力持平衡，維持兩岸和平現況，這才是領導者的最高智慧。不管是民進黨還是國民黨，任誰執政都一樣。台灣是我們共同的家園，守護家園的和平，守護我們的孩子親人，是我們共同的責任。

因為烏克蘭的關係，台灣民間的風向，悄悄地變了。「不要成為美國的炮灰」，不只是台灣人民的願望，我相信也是大陸人民的願望，希望兩岸的執政者，都有聽到。

（作者為作家）