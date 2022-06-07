「原則」，指的是中國堅持的「一個中國原則」；「政策」，指的是美國強調的「一個中國政策」。從1979年中美建交開始迄目前為止，這兩個貌似相同卻本質有異的「一中」概念，分別被雙方自說自話了40多年，終於到了要互見真章、直面攤牌的時刻了。

美國國務院網站5月5日更新台美關係事實清單，移除版本中原有的「台灣是中國的一部分」及「我們不支持台獨」兩句用語，卻在同月28日又放回「我們不支持台獨」，值得注意的是，月底的最新版中仍未見「台灣是中國的一部分」。

一開始，在美方刪除兩句話之後，各方解讀也包括美方強調美國的一中政策並無改變，我卻判斷不但有變而且有很重要的改變，主要變化不在刪去了第二句而是刪去的第一句；我認為，美方刻意不提「台灣是中國的一部分」應是一個重大的伏筆。如今對更新版的再度更新，加回了一句卻仍保留了一句，保留而不加回的是「台灣是中國的一部分」，此一動作，相當程度上強化了我的判斷。

40多年來，北京一貫強調的一中原則由3句話構成：世界上只有一個中國；代表中國唯一合法的政府是中華人民共和國政府；台灣是中國的一部分。這3句話都寫在中美之間的《上海公報》、《建交公報》、《八一七公報》等3個公報之中。美方的立場則是在三公報之外，又加上美方自訂的《台灣關係法》，及1980年代美方私下對台灣做出的「六項保證」，三者合併，就是美方一貫主張的「美國的一個中國政策」。

很明顯，從邏輯上想，美方的《台灣關係法》及「六項保證」與中方的「一中原則」是有所扞格的，但為了模糊，雙方均不點破。美方之所以有美方的立場，是美方從來認為中方所謂的三句話中的第一句與第三句只是中方的立場，美方並未「承認」，所以才會在三公報中寫入美方「認知」到「台灣海峽兩岸的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。」

美方此一「認知」，是很高明的埋下了兩個伏筆：一、對於「台灣是中國的一部分」，並未「承認」；二、海峽兩岸的所有中國人都認為只有一個中國，在1980年代的確是對事實的真實描述，但40多年後的現在，就未必了。如今美國對國務院版本的更動，是終於要把其中一個伏筆的作用顯現出來了。

一個伏筆緊扣著另一個伏筆。前文論及，如今美方刻意不提「台灣是中國的一部分」，我研判又是一個新而更重大的伏筆，直白了說，就是為海峽兩岸一旦發生軍事衝突時美方的介入做好法理性、正當性的鋪墊。既然美方從未承認過「台灣是中國的一部分」，卻又同時對台灣有過《台灣關係法》及「六項保證」的承諾，美方的介入當然就師出有名了。

從美方角度看，台海形勢發展一切要為美國利益服務。迄目前為止，美方反對兩岸任何一方單方面改變現狀，是符合美國利益的；未來，隨著中美關係的變化，焉知什麼時候，美國單方面想要改變海峽現狀呢？所以，除了在行動上要強化反中立場與實力外，也得為美國自身的謀略打通關節。美國的一中政策確實沒有變化，變的是美國的對華戰略。

（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）