大陸3艘航母最新動態，尤其遼寧艦展現的實戰能力，引發外界高度的關注。大陸30年來海軍軍力的發展已達到一定水準，成為美國不可低估的對手。根據美國國防部文件，中國海軍大約有355艘艦船和潛艇，已經是全球規模最大的海軍。

大陸3艘航母動態，包括：第一艘航母「遼寧艦」4月30日8艘軍艦組成的航艦支隊自青島基地啟航，5月2日穿越宮古海峽進入西太平洋海域，完成一連串訓練任務後，於21日進入東海持續海空聯訓，23日返回青島古鎮口基地。

大陸航母發展迅速

「遼寧艦」成軍10年以來，多次進行跨區和跨島鏈遠海編隊訓練，這次編隊兵力規模最大，訓練強度也最大，其中幾艘護航艦已多次納入編隊，美日認為遼寧艦的編隊操作已日益成熟。從遼寧艦無視於日本「出雲艦」近距離觀察，仍照常實施訓練來看，解放軍對自身的能力已更加自信。

第二艘航母「山東號」甲板上出現無人機群的照片，引起多家媒體的關注與報導。照片顯示兩種完全不同類型的無人機部署艦上，再次凸顯大陸軍方在無人機技術，以及人工智慧方面的興趣和投資。根據美國「動力」網站和法新社的報導，「山東號」航母甲板上顯示至少7架無人機，其中3架使用水準T-型尾翼，其他4架則使用倒置的V-型尾翼。「動力」網站報導，照片中的直升機是「混合動力型」，而且具備垂直起降的能力。此類無人機不僅擁有固定翼，而且機翼兩端下方裝有旋翼，為垂直起降提供動力。

003型航母的動態是從新衛星圖像顯示，在上海江南造船廠建造數年後，大陸的第三艘航母可能在未來幾周甚至幾天內下水。003型航母是大陸最大且最先進的航母。這艘航母使用的是新的電磁彈射技術，類似於美國和法國航母發射飛機的技術。

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）指出，第三艘航母一旦投入使用，中國近海利益的能力將大幅提升，同時也會使中國海軍能將力量投射到離大陸更遠的地方。尤其是所有跡象都表明，中國的第四艘、第五艘甚至可能第六艘航母將繼續保持這種速度推進發展。

遼寧艦具實戰能力

美國將中國視作戰略競爭對手，一再以自由航行名義在大陸周邊海域活動。事實上，美國海軍與中共的較量始終未曾停止，雙方甚至兩次直接正面對峙，第一次是1993年銀河號事件，美國以「銀河號」貨輪向伊朗運送化學武器原料為由要求檢查，僵持2個月後證明是一場鬧劇，第二次是1996年台海飛彈危機，美國兩艘航母抵近監視，大陸知難而退，讓大陸清楚了解，台海之戰不能只依靠陸空實力，還必須具備海上反介入與拒止美軍實力，此後大陸開始積極發展海軍。

22年時間，大陸海軍發生了翻天覆地的變化，早已今非昔比。就以遼寧艦在5月分的軍演來看，編隊演訓區域主要位於琉球群島東南部和台灣東部海域。遼寧艦編隊與其他參演部隊互為假想敵，進行海空和水面攻防對抗，及潛艦與反潛作戰演練，參與的兵力包括遼寧艦編隊、轟-6J、運-8反潛機、第41批反海盜護航編隊以及火箭軍，台灣國防院專家評論認為，遼寧艦訓練內容和規模稱得上是具有實戰意義和價值的航艦編隊訓練。

大陸海上軍力的發展，相較於蔡英文總統端午節前夕赴「海軍陸戰隊陸戰66旅」視導，在現場扛起5公斤重的國造紅隼反裝甲火箭作秀，展現兩岸若爆發戰事，如果不能在台灣海峽阻擊共軍，還可以用紅隼反裝甲火箭打巷戰的決心。只是，巷戰若開打，那不只是像疫情造成「很多孩子走了」，更會像烏克蘭戰爭一樣，讓更多人民的生命財產也保不住。一個只會秀武器，把戰爭當遊戲的三軍統帥，是台灣最大危機之所在。