本月初我與歐盟舉辦「台歐盟經貿對話會議」，會後經濟部又大肆宣揚，台歐盟已由過去的次長對話層級提升至部長、總署長級，並稱台歐盟關係取得重大突破，創下重要里程碑。然而觀察其內容，對我國裨益實屬有限。

歐盟為我重要的貿易夥伴，依據國貿局的統計，過去我與歐盟27國的貿易額約在500億美元（下同）上下，2021年創下687.3億元的高峰，年成長率32.45%，其中出口為318.1億元，年成長率逼近4成。主要出口以積體電路（9.4%）汽車零組件（7.6%)與電腦零組件（5.2%）為主；進口369.2億元，主要是半導體機械（25.4%）、汽車（7.5%）與積體電路（6.5%）；整體呈現51.1億元逆差。

從上述數據可知，台歐經貿以半導體為大宗，台灣出口半導體至歐盟，並向歐盟購買大量的相關設備及晶片。本次會議討論半導體合作乃理所當然，王美花部長強調我如何協助歐盟解決晶片短缺的問題，又派人至中東歐三國計畫培育當地半導體人才，以協助並穩定歐盟的供應鏈韌性。

惟我國在歐盟的發展卻不順利，全球第3大矽晶圓廠的環球晶，計畫以近1300億新台幣收購同業德商世創（Siltronic）100%股權，併購案若能達成，將使環球晶晉升為全球矽晶圓二哥。最後因無法於2022年1月31日交易截止日前取得德國政府核准而破局，環球晶還須賠償對方5千萬歐元，專家認為這是因德國保護主義抬頭所致。台積電去年底就傳出與德國協商在當地設立新廠的計畫，在前案發生後也為之終止，應該也與保護主義有關。

我國好不容易有機會與歐盟進行部長級會議，理應針對雙方的問題進行討論。可是我方代表只對歐盟關切的議題大談闊論，並強調台灣將持續扮演全球半導體產業值得信賴的夥伴；有關離岸風電的議題上，王部長也表示，已就歐洲開發商在台離岸風電合作所遭遇困難多次密集召開會議，協助歐盟企業解決問題。如此積極為歐商解難，彷彿是歐盟的部長。

反觀，我國企業所關心的歐盟保護主義傷害台商利益等問題，卻未見王部長要求歐盟改進。尤有甚者，我國亟需解決的經濟問題是貿易邊緣化危機，無法與主要貿易夥伴簽署自由貿易協定（FTA），又難以加入RCEP與CPTPP等大型的經貿協議。歐盟對洽簽FTA相對積極，已與多國完成簽署或正在進行談判。既然我方能與負責歐盟貿易政策制定與實施的貿易總署負責人對話，自然應爭取雙方簽訂FTA或雙邊投資協定（BIA），但經濟部新聞稿卻隻字未提。

政府不斷地協助各國解決晶片問題，並開放國內市場，換得高調地與歐盟及美國等國舉辦高層對話，好讓執政黨進行大內宣，然而會議內容盡是他國關心的議題，至於國家利益及台商利益，政府在乎嗎？

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）