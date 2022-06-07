朱立倫主席6月2日至12日赴美訪問，主要是為中國國民黨在華府所設立的辦事處掛牌，正式與美國各界進行溝通、互動，使國民黨在台灣的聲音能全面的讓美國有關官員及智庫專家、學者能充分了解，目前也並非只有一個台獨民進黨一言之辭。

在戰術上這是正確的，也是現實的，但在戰略上最重要的是如何表述國民黨自抗戰以來一直是美國的朋友，但又如何化解為台灣台海和平要與中國大陸交往所產生的矛盾。

1978年至2016年美國基本上對中國大陸進行接觸政策，2016年以後改為遏制政策，包括了合作、對抗、競爭的組合策略。

美國與中國大陸關係的改變，是因中國大陸的崛起威脅了美國在世界的霸權地位，但這又是一個不可逆轉的趨勢，預測2045-50年中國大陸的綜合國力，可能與美國並駕齊驅。

中國國民黨是一個謀求中國統一，反對帝國主義，復興中華民族的政黨。在不同的時期，有不同的策略。

國民黨總理孫中山先生曾說過「共產主義不適合中國」，但是他也說過，「三民主義就是社會主義」，為了中國統一及北伐，實施「聯俄容共」政策，表面上是矛盾，但在實際現實面，是為了統合矛盾維持國家的統一與發展。

蔣中正任總裁時期，抗戰時與中國共產黨建立抗日統一陣線，共同抗日。1949年到台灣後，為了台灣的生存，對內實施反共產主義、反共產黨的政策，對外聯合美、日、韓、菲建立反共陣線，主要是與美國的合作。

1978年後，美國承認中華人民共和國，而與中華民國斷交，蔣經國任中國國民黨主席，為了台灣的生存，尤其是台海的安全，他不得不委屈忍辱與美國合作，但對大陸的政策改為三民主義統一中國，並強調台灣與大陸之爭，是社會制度之爭。

1987年蔣經國同意老兵和一般民眾可赴大陸探親之後，台灣與大陸的關係已進入兩岸時代，雙方進行各類的交流包括經貿、投資、金融、教育、文化、新聞、航運、航空的交往。

1993年4月辜汪會談之後，兩岸進入和平發展期，而此時的美國對兩岸的政策是對兩岸之間不做調人，中國的統一由兩岸人民自行解決，但和平的統一是唯一的方式，美國並鼓勵兩岸進行建設性的對話。

朱立倫主席此次赴美對美國及中國大陸的論述，表述是親美反共產主義，但又說要與中國大陸進行交流，論述上看是有矛盾的，但現實面來看是正確的。親美及反共產主義是國民黨一貫的立場，但反共產主義不是反對中國，也是中國國民黨一貫的立場。

中國共產黨所信仰的是共產主義，但目前已從馬克思、列寧、史達林、毛澤東主張的共產主義，進化到「具有中國特色的社會主義」。40年來市場經濟制度的採納，也使中國共產黨共產主義有了一定比例的資本主義的元素。漸進變化使中國大陸融入全球化，成為世界第二大經濟體，中國大陸為世界最大的工廠，實施社會主義的脫貧計劃，並有振興中華的願景。

為了台海和平，中國國民黨採取主張繼續與中國大陸多方面的交流政策，與反絕對的共產主義立場並不實質矛盾，這中間有相當大的辯證空間，可望求同存異。因為兩岸交流的理想和條件，是放在台海和平和未來整個民族復興的終極目標上。

（作者為前中國廣播公司總經理）

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