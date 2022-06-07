國民黨主席朱立倫訪美期間不只一次談到國民黨「當然是親美的」。親美不是問題，然而外界卻注意到，朱立倫卻一次也沒有談到「九二共識」，還說九二共識是「沒有共識的共識」，甚至在面對媒體時連「中華民國」這4字都講不出口，連民進黨蔡總統的「中華民國台灣」都不如。

朱立倫極力向美方靠攏，避談九二共識，可這並沒有給他加分，不但給黨內帶來高度爭議，民進黨還是照樣批判。如綠委林俊憲猛嗆國民黨「說一套、做一套」，根本就是人格分裂，連政治後輩的趙怡翔都直言朱的演講「毫無深度、缺乏重點」，因為內容都是拼湊的。

朱立倫此次訪美，基本形勢並不好，除了國民黨已連續2度丟掉政權，「西瓜偎大邊」的美方人士能給朱多高規格的接待、互動會多深入？不難想像；事實上，在此次訪美之際，國民黨內部正因桃園、新竹、苗栗等多個縣市的選舉提名作業搞得雞飛狗跳、幾近分崩離析，主因幾乎都是因為朱的提名過程一意孤行、溝通不足，以致於引發風暴，不料，他到了美國還繼續給黨添亂。

朱立倫強調「親美反共」而刻意忽略與大陸的互動關係，立即引來黨內的不同聲浪，這樣的路線有先在國民黨內取得共識嗎？還是只是他個人及身邊小圈圈的想法，一如他的提名策略？

無論就政黨發展的需要乃至於考慮台灣的長遠利益，朱此番論述都要接受考驗。馬英九主政時期「親美和中」的政策對兩岸和平與台灣發展的益處，難道朱全無感覺？親美反共，東施效顰民進黨，朱立倫恐打錯算盤了。