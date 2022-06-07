國民黨主席朱立倫的訪美行程還在進行中，在美方多個場合發表的美台關係、兩岸關係論述，吹起陣陣輿論波瀾。不過，波瀾終歸是波瀾，在「弱勢黨主席」與「弱勢在野黨」的背景下，朱立倫美國之行的新論述，能在多大程度上改變國民黨路線，或能否扭轉藍營現有困境？恐怕都不太樂觀。

儘管朱立倫在美國喊出「親美反共」、在正式演講稿中未提及「九二共識」或反對台獨等概念，但這些表現並未超出外界預料，朱立倫自去年參選國民黨主席以來就鋪墊已久。朱立倫行前也多次強調，此行就是為了證明國民黨是親美政黨，並將國民黨的兩岸角色限縮在「和平交流」4個字上。因此，朱立倫訪美發表的新論述，其實早就是「陽謀」而非「陰謀」，各方早就心裡有數。

然而，在朱主席向美方示好的「陽謀」背後，卻忽視了一個最關鍵、最核心的任務，那就是朱立倫只是意在為「自己」澄清，而沒有為「人民」發聲。占台灣社會4至6成的「避戰謀和」民意訴求，在朱立倫訪美期間的言論中，幾乎找不到半點影子。以朱立倫在布魯金斯研究院首次發表的國防論述為例，他的主張有三點：一是調整軍事投資，強化不對稱戰力；二是軍購優先因應未來5到8年的突發事件；三是將後備動員改革機制提升到內閣層級，並改革徵兵。

端看這三點主張，不僅與「避戰謀和」的台灣百姓心聲完全南轅北轍，亦與民進黨的國防政策大同小異，甚至嗅到「備戰抗中」的味道。如果是一位真正負責任的政治家，無論是親美還是親中，無論是反統還是反獨，在俄烏生戰、台海趨緊的氛圍下，應提出三點國防政策：第一，台灣應與美、中兩方同時建立緊急軍事通報機制，避免誤判導致台海擦槍走火。第二，台灣應保有小而精的國防力量，「決戰境外」戰略不變，全力避免讓台灣本島淪為戰場。第三，美台軍售應考慮台灣經濟能力和實際需求，不應拖垮台灣財政與全民福祉。

坦率而言，朱立倫的國防論述有欠戰略高度和歷史格局，更沒有汲取俄烏戰爭對台海和平的教訓。早在2019年藍營總統初選時，就出現「國防靠美國」還是「國防靠和平」的爭論，而今烏克蘭的前車之鑑證明，「國防靠北約」並沒有阻止俄軍的入侵，根本原因是在「安全困境」思維的干擾之下，俄烏對話機制難以為繼，雙方對彼此的戰略目的產生嚴重誤判，從而爆發戰爭。連中美軍方高層都有熱線，更何況國民黨自詡擅長兩岸溝通，朱立倫的國防政策卻偏廢兩岸軍事溝通機制，留下自廢武功之憾。

朱立倫在美國沒能傳達台灣人民的心聲，就註定不會廣受關注，恐怕獲得美方高層客套式肯定之後，徒有朱立倫和他小圈子幕僚的孤芳自賞罷了！

（作者為智庫研究員）