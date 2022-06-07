國內疫情持續處於高峰，看不到結束的盡頭。本該領導整個執政團隊幫助全民一起度過防疫與經濟等難關的行政院長蘇貞昌，近日卻不斷出包，從「追殺郭彥均」到「打贏防疫選戰」，乃至於對近日「火化之亂」的毫無作為，都可看出一心只關注選舉的蘇貞昌，無能也無心，甚至已成了社會最大的亂源。

心心念念的都是選舉

蘇貞昌日前在宣布提供高中生免費快篩劑時，竟說「我們一起打贏這場防疫的選戰」，引發譁然。儘管他馬上改口說「要打贏防疫的作戰」，然而，外界相信，其實前者才是蘇貞昌的心底話，因為連民進黨內部都傳出，如果年底民進黨的選情不理想，內閣肯定改組，那蘇貞昌就非得走人不可了。難怪蘇貞昌心心念念想的都是選舉，脫口而出要打防疫選戰，更可見他心裡的焦慮。

台灣疫情自4月底開始進入高峰，單日確診數動輒7、8萬，曾連續多日高居全球第一，死亡人數更是天天破百，其中，累計已有17名兒童死亡，甚至國內有兒童在確診康復後出現「多系統發炎症候群（MIS-C）」後遺症，也就是有體內器官發炎的症狀，讓不少家長恐慌不已。

日前，藝人郭彥均轉貼醫護朋友的貼文標記「很多孩子走了」，描述國內兒童染疫情況嚴重的現象，並呼籲多體諒基層醫護人員。不料竟讓蘇貞昌震怒，親上火線表示這是不實謠言要徹查嚴辦云云。雖然後來蘇貞昌的態度略見轉圜，但他先前的指責顯然已主導了檢調的查辦方向。據此，調查局和刑事局稱發現了人頭帳號不斷散布謠言，甚至推斷是境外勢力透過內容農場操作、企圖影響台灣的民心對政府防疫的信心。

擁有權力與資源的蘇貞昌，不思解決問題，卻要究辦提出問題的人，酷吏作風好像回到封建舊時代；而民進黨台中市長參選人蔡其昌的助理蔡銘坤造謠抹黑台中市政府，蘇貞昌竟表示大家互相了解就好，明顯雙標、不公不義。難怪網路上很多人說，政府防疫不力讓很多孩子走了，但是該走（下台）的人卻還不走，而蘇貞昌絕對是其中最應該要走人的一個。

面對火化之亂，蘇貞昌本應直接要求相關單位負責並提出具體的處理時程，但他卻只是事不關己一般地要指揮中心、地方政府和業者多溝通，根本就是沒有擔當的廢話。

執政團隊最大的包袱

蘇貞昌是總統民選後在位最長的行政院長，民進黨兩位總統陳水扁和蔡英文都任命他擔任閣揆，可見受器重的程度。然而，近年權勢穩固的蘇貞昌，行事越來越專擅跋扈、用人唯私，難怪高居台灣民意基金會國人最討厭的政治人物第1名；美麗島電子報近日公布5月國政民調顯示，蘇貞昌的滿意度為43%，不滿意度達48.5%，已明確走向「死亡交叉」。

蘇貞昌的風格向來就是爭功諉過、愛秀愛現。大家應該都記得自去年疫情首次大爆發以來，只要是發布所謂的利多消息時，蘇貞昌必定爭著親自主持，記者會上不但有價格不菲的超大螢幕襯托蘇貞昌，他還必帶一支超長的撞球棍講解，明顯就是要成為全場的焦點。政府紓困用的都是民脂民膏，蘇貞昌卻講得好像是政府賜給百姓的恩典，真是當家就忘了誰是頭家。

無法苦民所苦、毫無同理心的蘇貞昌，早已失去了民意的支持，也成了執政團隊最大的包袱，早該下台。有人認為，蔡英文留著他用意是「草船借箭」，讓好大喜功的蘇貞昌做為執政箭靶、吸收民怨。若蔡英文真有這種想法就太天真了，難道人民不會把蘇貞昌顢頇無能的這筆帳記在蔡英文頭上嗎？別忘了，施政滿意度進入死亡交叉的可不只有蘇貞昌，蔡英文的光環同樣也已受到拖累。

今年75歲的蘇貞昌近日表示，希望83歲退休時能駕著帆船環島，難道他自認還可以繼續尸位素餐8年嗎？疫情蔓延至今，很多老人孩子都走了，蘇貞昌還有臉戀棧嗎？