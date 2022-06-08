以前國府專權時代，被台獨說是滿城盡帶黃金甲，很壞；現在台獨沐猴，說是民主了，倒成滿地皆是綠毛龜，更爛。

台獨三立電視台製播的《二二八一甲子》影片，三立只是妓女，新聞局是馬伕，政府才是嫖客。這種二二八挑撥造謠之事，主人不管（立法院），僕人惡搞，那新聞局不過馬伕也，有這筆非常光碟的預算，要立刻要宣傳，火上澆油，爭取時效，撥款100萬以上要招標，緩不濟急，那當然拆成2筆，一筆96萬元夜渡資交妓女，一筆24萬壓片費自己承包承送。宣傳稿是二二八的國師（李筱峰）寫的，誰敢囉唆？匆匆拼湊後立刻播出，誰還管驗收？何況播出2個月了，全民都看了，大家叫好，上面嘉獎，新聞局還追驗什麼？即便事前有驗，小科員還能置一詞？誰敢指出上級交辦的劇本史實不對？畫面不妥？誰敢冒此大不諱說真話？你看過馬伕質疑嫖客的嗎？

妓女呢？這嫖客腦滿腸肥，已收了1000多萬，姊妹淘們也分了幾億，比王又曾還凱，那這96萬還嫌少呢。隨便做做，找些畫面拼湊，就照嫖客劇本演出，主持人大灑狗血，沒畫面就冒充，不夠就模擬，反正是政戰宣傳，達到反中國黨、反支那為目的。收視率很好，還獲選嫖客節目首選獎呢。

技術上大家都知，如果只是影片一段弄錯，把上海槍決影片誤植為基隆碼頭屠殺，那換掉這30秒就是了，馬伕怎能拒驗收？而且早已播過了，若基調有錯，誤導了觀眾，那是染愛滋，豈是拒付錢了事，陪十倍一億都難以挽救。

管電台播出內容的NCC的罪還比新聞局（GIO）更重。三立這造假片也不只是這一段，播出也不是一天了，千千萬萬人看過。就管事的NCC和出錢的GIO沒看？NCC每天睡覺，什麼事也不管，只有看報才跟風？三立造假，罪比TVBS更重，NCC是不是又玩叫其經理下台的花招？出錢的GIO是不是關門法辦？

台獨最氣的事不是三立造假，而是這一技術暇疵會把他們的整個造假的一言堂給揭穿了。他們好不容易建起的悲情虛構之塔，或會因此一便宜借屍的卯釘被發現，被迫抽掉而造成全塔動搖，因此現在趕快把三立貼的那一角封起來，「整修」!

結論是：不要柿子軟捏，不要欺負慰安婦，也不要怪馬伕。他們只是亂倫之家的小僕人。壞在那些管家，錯在台灣選民自己。管家是他們選出來的，他鬼扯亂搞也不是一天了，他們還在容忍，怪誰？若三立不對，那提供假擬畫面的公視、假得更起勁的民視一言堂、給錢的新聞局、欽定腳本的政府、睡覺的NCC、批錢的立法院、各地的匪情展覽館、每年的仇匪恨匪活動、紀念、滿街的政戰文宣等等，就對嗎？

說要當家作主的人民，也隨那虛構的悲情起舞，也看那虛構的劇情在掉淚，那獨怪三立電視，公平嗎？

石頭！台灣人你丟得下手嗎？

後來三立還來辯，說要告《聯合報》。

【三立新聞報導】

陳雅琳：我們沒打出「228畫面」，「這個畫面是由阮朝日紀念館提供的，由我們購買，畫面中並未說明那就是二二八事件的畫面。」

她指出，三立分別向兩個單位購買畫面，二二八紀錄片畫面是向阮朝日紀念館購買，也有向公視購買戲劇《傷痕二二八》畫面。陳雅琳還說：「我們做電視需要畫面，總不能由我一個人從頭說到尾吧，畫面主要是呈現屠殺意象，並非指當初原事件的畫面。如果這樣就是誤用或誤導，那戲劇部分如果要表現人被帶走的畫面，由演員來演，這樣是不是也是誤導呢？」

陳雅琳澄清：「我們沒有在畫面上打出『二二八事件畫面』的字樣，就表示畫面內容不見得全是二二八事件…。不要把別人陰謀化，太可怕了。假設今天我們要呈現第三次世界大戰，但還沒發生該怎麼呈現？是不是只好用其他戰爭的畫面？」

【《聯合報》聲明】

一、三立電視以上海槍決畫面當成二二八事件畫面，此為不爭之事實。本報相關報導，並無錯誤。

二、提供影片阮美姝女士已公開表示，三立電視以上海槍決畫面當成二二八事件畫面，這是三立自己作業的問題，應自行負責。她強調，自費籌拍的《幽暗角落的泣聲》影片中，輯有上海槍決、希特勒殺猶太人等畫面，意指二二八跟這些事件一樣血腥，但並非指這些畫面是二二八事件。

三、本報認為，三立電視台在作業上發生錯誤，宜應自我檢討，不必轉移焦點，誤導視聽。

【聯合報刊出軍事研究者丘智賢的文章】

歷史重述…旁白胡謅沒知識

當日在基隆登陸的憲兵第四團與整編第二十一師，早已物換星移，在可雲死無對證的狀況下，媒體自可任意旁白，用「歷史獨家」力搏收視長紅。

台灣光復來台接收的部隊，為源出中央的第七十軍與廣東的第六十二軍，長年以來，這兩支部隊被描寫為挑著扁擔，軍容不整，軍紀敗壞。但應該正視的史實是，國軍在八年苦戰消耗之後，那些原本裝備齊整的部隊也早就成了七拼八湊的樣貌，但是若因此指摘國府故意派遣裝備窳劣的部隊來台，顯然未盡公允。

另一支被汙名化更為嚴重的部隊，則是整編第二十一師。抗戰後駐紮上海的部隊，多因軍紀問題不滿3個月即被撤走，唯獨整編第二十一師因為軍紀良好，駐紮上海達一年半之久。二二八事變爆發後，國府才選擇該部調往台灣。值得玩味的是，媒體對於該師初抵基隆的場景，始終刻意模糊，軍隊遭遇抵抗反擊與蓄意屠城混為一談，或是移花接木，或是旁白重建場景；既然這支部隊早就煙消雲散，媒體也大可把屠民千萬的稱號加諸這支部隊之上。

更少人注意到，時任台灣電力公司機電處長的孫運璿，二二八事變後提出簽呈報獎。公司內部不分本地外省互相保護，因此僅有4人死亡，20人受傷，全台電力與設施基本上未受影響。這樣的史料不符合衝突性的新聞點，當然沒有露臉的機會，但卻更真切地反映出，所謂省籍問題或者文化差異，是可以用心看待解決的。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】