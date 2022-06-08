6月1日凌晨，在上海外灘，人們相約喝酒聊天，等待日出。經歷兩個月，擁有約2500萬人口的上海，開始復甦。

人們再次走向街頭，煙火氣重新回到外灘、濱江、安福路、武康路及各大公園。

「排隊做核酸剪頭髮，發現新大陸的gai遛子，夜晚瞬移至濱江吹風的那瞬間，太舒服了。」71天之後，一位小紅書網友迎來解封，當晚就去逛濱江。

住在濱江附近的Amy也深有感觸，她告訴燃財經，「這幾天濱江邊上很多人在野餐、跳舞，人數甚至比之前還多，恢復了上海的熱鬧氣氛。」

此外，上海部分餐廳開放了「室外堂食」。端午假期，Amy也和室友外出吃了一餐。

如Amy一樣，解封之後，人們紛紛迫不急待走上街頭，上海彷彿開始一輪「報復性消費」。

例如，奶茶店接到大量訂單。6月1日，有上海市民反映，下午3點多下單一點點奶茶，直至晚上8點多才喝上。還有，人們在商場排隊購買奢侈品等。6月2日，有上海市民反映，早上去環球港，車庫已滿，而商場裡幾乎每家店都要排隊，「2個小時的事情得用4、5個小時才能搞定。」

上海消費復甦，「報復性大消費」是否值得期待？

「從表象上來看更具有『恢復性消費』特徵，而不是所謂的『報復性消費』。」IPG首席經濟學家柏文喜認為，實現快速恢復是必然的，但未必會否迎來一輪報復性消費。他指出，目前形式下消費意願和消費行為必然更趨向謹慎與保守。

值得一提的是，目前上海仍未完全解封。Amy指出，如今市民出入公共場所、乘坐公共交通等，還需要72小時核酸陰性證明。同時，由於部分商廈仍未解封，很多人仍未復工，或繼續居家辦公。

從3月28日到6月1日，66個日夜，很難想像上海人們經歷的生活。對於上海重啟，每個人選擇了不同的「打開方式」。

解封之後，上海市民的生活迎來什麼變化？本期小酒館，我們和幾位疫情期間身處上海的朋友聊了聊，解封第一天，有人凌晨相約去壓馬路；有人緊急去理髮；還有人直接去辦離職手續。

上海解封，對於上海人民來說，是一個新的開始。「就像過年一樣」，人在上海的朋友在朋友圈如此說道。

一、

解封日凌晨2點半，我在上海壓馬路

雯雯 | 31歲 諮詢公司pr

此前就一直聽到消息說6月1日上海全面解封，但我還是不敢相信，因為這樣的消息在我居家隔離的80多天裡，聽到過好幾次了。直到5月31日下午5點，小區群裡工作人員發出正式通知：「我們終於迎來了抗疫鬥爭的階段性勝利，從6月1日零點起，小區進入疫情常態化管理階段。」我才意識到這次是真的解封了。

當天晚上，我輾轉反側，激動得睡不著覺。碰巧在社交平台上，看到一家媒體發起的「出門吧上海」6小時深夜慢直播活動，看著直播裡大家一起在上海壓馬路的情景，我更是睡意全無，跟鄰居相約一起壓馬路。

凌晨2點，我們騎車前往安福路，原本應該靜謐的街頭今晚卻異常熱鬧。一路上我們看到很多開車和騎車出來的人，車窗開著，裡面的人或貓貓狗狗紛紛探出頭來，高架橋上幾輛車不約而同地按響了慶祝的喇叭。經過上海話劇藝術中心的時候，我們甚至聽到了演員們為慶祝六一兒童節排練的聲音。

凌晨兩點半，走在安福路上的我們心情特別激動，我從沒有如此認真地欣賞過上海的夜景，我甚至突然有了想哭的衝動，因為感受到了久違的自由。聽路上的行人說外灘人更多，我想那天晚上很多人都和我們一樣，睡不著覺。

這種激動的心情一直延續到了第二天。第二天一早，起床後的我再次走出家門，感受自由的呼吸，想用夏天的陽光驅散春日的陰霾。那一刻，也許是居家了太久，我甚至覺得陽光有些刺眼。

解封之後生活方便了不少。之前在盒馬上買東西要用搶的，sku（庫存量）也少得可憐，更多的是生活必需品。解封後，盒馬上的sku恢復到正常水平，貨品也變得充足。小區快遞點也爆倉了，大家除了購買菜肉等生活必需品，酒和衣服等非必需品也逐漸多了起來。

從3月8日開始，我所在的小區就變成了防範區。到解封前，我整整居家了84天，之前健身的結果幾乎都快消失了。還好有劉耕宏，居家期間我也保持了運動的習慣。現在我最想去的就是健身房，還想跟朋友好好聚聚，當然這些都還要再等等，但應該不會遠了。

二、

解封後，我帶泡麵復工

莫莫 | 24歲 美妝品牌市場負責人

我們是一家新銳美妝品牌企業，平常原料採購，產品的研發、生產、包裝和銷售等環節的工作，很大程度都圍繞著上海開展。歷時兩個月接近「停擺」的狀態，對品牌影響肯定是存在的。

從整個供應鏈來看，原本出於價格可控方面考慮，原料我們是盡量直采。但由於疫情等外在環境影響，原料直采幾乎不可能實現。我們之前採購的原料，在運輸和清關上的節奏也不是很快。因此，為了保證產品品質不受影響，我們只能找國內代理商，這就導致成本加大，利潤空間收窄。

除了上游原料供給外，樣品測試和生產交付也受到不同程度影響。美妝產品的工序很多，為了保證品控，我們將大部分產品的生產都放在了上海。但受疫情封控影響，位於上海的工廠還有物流倉儲，基本是停工狀態。

期間只有位於江浙和廣東的少部分產品生產正常，只能靠在杭州辦公的同事，進行上海以外城市的樣品初步交接。物流上，好在除了上海倉，我們還在浙江設了發貨倉，雖然全國也有很多區域物流不通，但總歸沒有處於完全停滯狀態。

在居家辦公時候，我們也沒閒著。老闆持著「危機也是挑戰」的認知，我們公司既不裁員也不減薪，不能到線下開展工作，我們就梳理能在線辦公的工作，如此一來每天工作量也不小。

得知復工消息後，我第一件事就是收拾好了「到崗工作包」，除了必備的辦公用品還有防疫用品，連泡麵我都捎上了。

即便現在出差依舊是個難題，但好在活動不受限。最近幾日公司總部的工作也已恢復如初了，我們也開始四處聯繫上下游供應鏈，瞭解各方的復工情況，以便於將過去兩個月時間受到影響的樣品測試、生產交付等工序都加緊恢復，離走上正軌也不遠了。

三、

解封後迅速奔到公司

給同事做心理建設

哆淼 | 32歲 內容總監

我們是一家整合營銷公司，業務基本覆蓋了全國11大區域分部和近30座城市，我在其中一個事業部做內容總監。

因為平時基本的工作內容就都是線上完成的，所以居家隔離期間，我們的工作量沒有什麼變化，但對公司的業務影響卻不小。我們公司的客戶大都是實體行業，此次居家，他們受到的影響比較大，我們作為供應鏈的一端，自然也就會跟著受影響。

被影響的最直接結果就是，公司全員開始降薪，而且還優化了一些同事。我們部門雖然極少數人被優化，但還是會因為擔心降薪，造成大規模人員流動，所以在開工的第一天，我和幾位同事都是第一時間來到了公司，給大家做心理建設，以及梳理後面的工作。

說是心理建設，其實就是和每位留下來的同事談心。畢竟員工少了，留下來的同事工作量自然就會有所增加，所以基本上還是從大家的職業發展方面來聊。告訴他們現在整個大環境的情況，盡量讓大家能平穩過渡好這段時間。

在人員優化的過程中，我們部門一位表現非常好的女孩離開了。她還在試用期，公司要縮減預算，就無法留下。說實話，我還挺難過的。除了這個，既然是全員降薪，當然也包括領導層，我自然也是受到了影響，所以自己也有這部分的情緒。

但沒辦法，處在這個崗位，就要將崗位職責做好。我必須快速地調節自己，先將自己的情緒安撫下來，然後再去處理後面的事情。但是，這種心理建設做起來很難，很多同事經歷了居家這段時間，產生很強的牴觸心理。

我覺得很多事情，心態很重要。比如疫情剛開始，封閉在家的時候，確實特別焦慮，也有過非常煩躁的時候。但慢慢地，不用來回奔波的工作反而節省了很多時間，這個時間我們可以用來規劃很多事情，或者讀自己喜歡的書。

我前幾天看了一個博文，那位作者認為，封閉在家的這段時間，是人生很寶貴的財富。我覺得不無道理。當人已經簡單到只剩下吃飽肚子這種基礎需求的時候，快樂反而會來得非常容易。比如能喝到牛奶、吃到牛排，都開心到飛起。

四、

解封後，小區居民爭取了「上門美甲」服務

Amy | 30歲 金融咨詢顧問

我住在上海浦東區，此前所在小區屬於防範區。小區年輕人居多，一直沒有確診病例，加上團購渠道較好，物資跟得上，居家隔離生活還算良好。但見證上海靜止2個多月後，如今迎來解封，大家還是很開心。

這兩天，鄰居們不停地在群裡分享哪裡可以買東西吃，可以「室外堂食」，哪家美甲店開業了，還有什麼核酸點人少一些……大家都很積極地共享信息。

6月2日，我去逛了一下奧樂奇，發現物價恢復正常了，也可以購買正常份量的肉了，一份450克的豬肉22元（人民幣，下同）。此前，小區團購的時候，都是一次性買整塊肉，甚至整隻豬，然後樓長負責切分，為此我們樓長還買了把斧子。

解封後，6月3日，我們小區還發生了一件挺有意思的事情。

有位業主叫了上門美甲服務，兩位美甲師都有48小時核酸陰性證明，保安卻將她們攔在門外，說不允許外人進入小區。於是，她們只能在小區門口的花園裡做美甲。

這位女業主就在群裡吐槽，表示並沒有政策規定外人不能進小區，況且美甲師此前已經去過3個小區。我也在群裡發言指出，美甲師也得復工復產，不能這樣阻礙別人的工作。

我們的志願者看到之後，就去諮詢居委會書記，而書記明確表示，只要有核酸陰性證明、綠碼、業主同意，就能帶外人進出小區。志願者將聊天記錄展示給保安，就這樣爭取了更實在的「解封」。

這次上海疫情，可以說也是一次對鄰里關係的考驗。還好我們小區不大，一群年輕人相處融洽。之前有一個鄰居沒有廚具，還在我家搭伙吃飯了一個多月。

疫情期間，大家也能發揮各自職業身份的優勢，一起爭取權益，比如住戶可以限時出入小區等。如今還未完全解封的情況下，我們也需要繼續用合法、理性的方式維護權利。就如上述上門美甲師服務來看，我自己可能並不需要這項服務，但我也會積極去發聲。

五、

一波三折，解封後的第一次理發

球哥 | 30歲 電影媒介經理

作為一個精緻boy，在上海解封前，我早就盤算著，解封後第一件事就是去理髮。畢竟端午後我就要回去上班了，個人形象可不能毀掉啊！

我原本的理發流程非常具有儀式感，可能一般人聽了會驚掉下巴——我會先去一家我鍾意的理髮店洗上45分鐘的頭髮，伴有各種按摩放鬆服務，揉捏的力道剛剛好，讓人全身覺得非常舒服的那種；然後再去另一家理發技術一流、但洗髮潦草的理髮店，找我的「專職」Tony老師修剪頭髮。

這次上海剛解封，我想洗頭髮的事我就先忍忍吧，畢竟在家也不是沒洗；原本打算只去自己常去的那家剪髮店理髮，可沒想到事情居然也一波三折。

我們區是6月1日最晚才開放的一撥。6月1日當天，我趕了個一大早跑去平日裡我一直理髮的那家店，瞅瞅他們是不是恢復正常營業了。很不幸的是，他們當時還在打掃衛生。我看那塵土漫天的架勢，估計一時半會兒也無法營業，就先回家了。下午，我又去了一趟這家店，它總算是開門了，可剛到門口我就發現人滿為患，嚇得我趕緊逃回了家。

6月2日下午，我又執拗地來到了我認準的那家店，這次欣喜地發現它居然人不算很多。沒想到是我高興地太早，老闆告訴我，這幾天已經全預約滿了，不給直接上門的客戶提供剪髮服務了。

我腦袋一懵，精緻boy最後的倔強也無法堅持了。無奈之下，我就附近理髮店鋪轉了一大圈，去了一家從未光顧的理髮店。看見前面居然也有三個人在排隊，立馬再次心生退意。不過，我轉念一想，現在不等，一會兒人肯定更多。我就在理髮店門口的凳子上乖乖坐等，排在我前面的是三位「尚未改造的愛因斯坦」。

我心想，雖然爆炸頭改造起來困難，但我既然都熬過了排隊核酸，還熬不過前面幾個排隊理發的愛因斯坦們？

終於輪到了我，我那硬髮質留長之後爆炸的刺蝟頭樣子，總算被Tony老師捯飭好了。他還幫我把鬢角的頭髮，用藥水弄得柔順了些。Tony老師給我保留了背頭髮型——以前我一直是短髮，但是這兩個月頭髮長成這個樣子，我覺得乾脆換個髮型也挺好！

我花了整整200「大洋」，不過也能接受。畢竟，作為一個「精緻boy」，我平常剪一次頭髮也要花58元，洗一次頭髮還得花幾十元的人。我上一回在常去的那家洗頭店洗髮，甚至還一次開了3000元的卡。這一次，為了我的新hairstyle，價格啥的都不是事兒。

六、

解封後 第一件事就是去公司辭職

月月| 24歲 金融實習生

我沒想到，我闖蕩上海之行會如此倉促地結束。

去年冬天，我入職成為上海一家金融資訊公司市場部的實習生。日常工作就是運營公司的公眾號，定期發送推文，還有去上交所和港交所查找一些客戶需要的資料。

本來想著，冬去春來，我這個東北姑娘能在上海闖出一片天。結果，春天一到，別說闖了，出門我也不能出了。

我的老家在長春，之前疫情反覆的時候，我是見識過「封禁」的日子的。不過，這次在上海，感受非常不同。

以前，在老家隔離，家裡人在一起熱熱鬧鬧的，起床之後就有我媽媽做好的早餐。在上海，我和室友輪番定鬧鐘起來搶菜，睜開眼睛嘴裡塞一個麵包就開始晨會。中午，我和室友在廚房做「黑暗料理」。下午，繼續開會、聽任務、匯報工作。晚上，再來一頓「黑暗料理」。

最開始的時候，我還覺得不需要擠地鐵通勤，坐在家裡拿工作實在是太爽了。但是，這樣的日子過了一個月，我就熬不住了。

沒辦法出門運動，除了室友也沒機會接觸任何人，工作想要請教的時候只能打字和語音，很多事情都溝通不清楚。我來上海之前做的攻略、收藏的網紅店一個都沒機會去。

我實在受不了看不到頭的居家日子，起了離職的念頭。和上級溝通後，領導寬慰我說讓我再想想，等到解封的時候能出來了，壓力散了之後再考慮。

當時，我可能也是一時衝動，非常斬釘截鐵地說，「不考慮，現在就辭職，一解封我就離開上海。」

因為公司沒有線上離職的手續，和人事溝通後，最後決定辦公室解封後去公司辦手續。之後我就一直在做一件事情，規劃路線。

從陸續解封開始，上海外出的政策就一天一個樣。最開始，我是打算先到南京，再轉飛東北，結果，第二天聽說上海去南京需要十四天集中隔離。我實在不想在外省集中隔離，就改簽了合肥。

買票也是一件難事，上海去任何城市的高鐵都非常難買。好不容易，買到去合肥的票，就聽說合肥可能也要隔離，但因為我鐵了心要走，所以就想，隔離我也認了。

辦公室解封那天剛好是兒童節，辦手續的時候人事沒再留我，笑嘻嘻地對我說，「回家吧，過個節去，以後有機會回上海，要找我吃飯哦。」

從公司出來之後，我就直奔虹橋車站。隊伍已經排得老長，很多人穿著大白的防護服，因為天氣太熱，我自己穿的是「小藍」防護服，基本沒有不穿防護出來的。

在合肥坐上去長春的飛機後，我的心情一直很激動，只盼著快點回家。我還記得回長春的飛機非常的顛簸，尤其是臨降落的時候，顛得有的人都尖叫了出來。那天落地在機場看到父母我哇地一聲直接哭了出來，幾個月的委屈好像都湧上來了。

我現在準備在老家找工作，暫時沒有再去上海或者其他城市的準備了。經過這麼一遭，我反而覺得，能和家人平平安安的在一起，比什麼都重要。

（侯燕婷、曹楊、陶淘、馮曉亭、張琳、呂敬之/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」公眾號）