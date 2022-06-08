6月3日美國有線電視新聞網（CNN）爆出一條消息，美英歐盟等國外交官已經機制化會晤，「正在展開討論一個潛在的俄烏停火框架」，而這項停火框架商議，烏克蘭卻沒有直接參與其中，確實令人感到驚訝。

5月中旬基輔的安全會議上，前北約駐歐盟指揮官韋斯利克拉克（Gen. Wesley Clark）上將便警示說，西方要避免在烏克蘭戰爭的長期化。他認為持久戰爭，會把中國帶進來，讓俄羅斯動員，給聯盟施加更多壓力，這不是正確的戰略。

克拉克提出的辦法便是「武裝烏克蘭，拉入北約」。不必擔心戰火延伸進入俄羅斯國境，不懼怕俄羅斯戰術核武運用，在3到4個月努力，可以將俄羅斯軍隊趕出烏克蘭，結束戰爭。簡單的說，就是加大戰場資源投入，果斷採取震懾速決方式，以獲取戰爭勝利。但從烏克蘭戰場上觀察，克拉克的建議並未被反映在現實的戰爭行動當中。

拜登支持俄羅斯向烏克蘭施壓？

5月31日拜登在紐約時報發表了〈美國在烏克蘭該做什麼及不做什麼〉長文，文中反映出來的設想並非支持克拉克提議。而在基輔的「歐洲麥登出版社」（Euromaidan Press）刊登漢斯彼德靡頓（Hans Petter Midttun）隔天立即發表評論文章指出，拜登在該文中該說卻沒有說出的問題，「烏克蘭的勝利應該是如何！沒有支持澤倫斯基的目標，也沒有說出烏克蘭國際公認的領土邊界，也沒有要求俄羅斯撤軍，沒有列出將俄羅斯驅逐出境需要的武器」。相反的靡頓還認為，拜登的計畫中，卻帶有支持俄羅斯向烏克蘭施壓，結束戰爭所需的讓步。真是毫不留情，一針見血。

確實，西方政客是接受了避免長期戰爭的觀念，但開出的藥方並不是「強化衝突戰略以應對衝突」，而是準備以外交、政治談判戰爭停火方式，替代軍事升級。5月23日義大利拋出了結束烏克蘭戰爭的4點計畫：「俄烏雙方前線就地停火，逐漸實現前線控制區的非軍事化；就烏克蘭中立化進行談判，最終實現一個烏克蘭中立化方案；俄烏雙邊達成一個協定，解決克里米亞、頓巴斯地區未來的地位；歐盟與俄羅斯達成一個協議，以俄羅斯撤軍交換歐盟逐步的解除俄羅斯制裁」。義大利所提出結束俄烏戰爭的4點停火的方案，其所擔心的問題，便是克拉克所說的情況。

西方國家的擔心，不是沒有原因的，戰爭第一階段西方國家發現俄羅斯並未顯示優勢，西方對於俄烏戰爭抱著樂觀態度，且喊出了要打敗俄羅斯，隨著戰爭進入第二階段馬立波陷落與頓巴斯落入俄軍包圍險境，西方改口要削弱俄羅斯；6月1日俄羅斯針對敖德薩、尼古拉耶夫、扎波蘿熱作為解放目標，開展第三階段軍事行動，俄羅斯軍事行動野心仍在擴大中。

6月5日頓巴斯地區利西昌斯克城內外發生激烈戰鬥，俄羅斯損失第五軍團少將指揮官，烏軍則被精準摧毀五門M777火炮，城內烏軍指揮部大樓也遭俄羅斯特種部隊完全摧毀，戰況相當激烈，俄羅斯根本就沒有要停火的意思。

情況正如CNN報導指出，西方國家開始擔心戰爭比預期的時間與代價更長更大，面對戰爭可能的持久，若不提出一個外交解決框架，俄烏戰爭會形成消耗戰，戰爭持久與消耗不但影響國際秩序的變化，也將導致西方國家經濟、社會的內捲影響，更會波及現行領導階層和執政黨的權力地位。

季辛吉建議被批喪權之舉

5月23日季辛吉在瑞士召開的達沃斯經濟論壇上所說：「各方應在未來兩個月內進行和平談判，…並應該爭取長期和平」。他的意思很清楚，烏克蘭要成為歐俄間橋樑，不要孤立俄羅斯，也不要讓他在別處結盟（指的是亞洲中國），導致類似冷戰外交出現。在同一天，義大利拋出結束俄烏戰爭外交談判4點計畫，是深具意義的巧合。

5月21日澤倫斯基曾表示，「烏克蘭戰事，必定要透過外交才能終止，我們希望一切恢復原狀，但俄羅斯不肯」。季辛吉的主張，也被烏克蘭官方批判為「喪權之舉」。顯然澤倫斯基停戰的條件，不但與俄羅斯相去甚遠，也與季辛吉的主張和義大利所提的4點計畫距離較大。

當然，最終的決定還是要看美國態度，拜登在長文中表示，「烏克蘭衝突最終結束，還是要透過外交談判方式解決，美國所提供的武器與支援，目的是讓烏克蘭在談判桌上取得更好的地位」。美國並未反對或否認義大利所提的方案，同時，也認同了俄烏戰爭透過外交談判解決途徑的必要。

至於烏克蘭會不會被迫接受不利條件下談判停戰，一方面要看戰爭的進程，同時也要看美國的態度。紐約時報編輯群，曾問了一個問題，美國支持烏克蘭將會有多久？拜登並沒有給出回應。但隨著戰爭持久與消耗擴大，西方聯盟國家感到疲憊，美國如果也設下停損期限或範圍限制，澤倫斯基將在缺乏力量支撐下，外交談判得失選擇將會越形被動。這又回歸聯盟戰略的基本理則，聯盟中的小國總是容易落入被犧牲的命運。

（作者為台灣國際戰略學會秘書長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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