為期落實居住正義，日前於立法院財政委員會討論提案修正所得稅法，多位立委要求提高房屋租金支出扣除額；財政部基於職責所在，以稅收損失為由而持保留態度，但同意研議並審慎評估，可能最快於下一會期提出修法。此一事關眾多租屋族權益的課稅問題，已引起社會普遍關注。針對此議題及未來如何修法，可從以下幾個層面來觀察。

首先，就稅收損失言，此乃財政部所關心的問題。依據財政部提供立法院的書面報告，房屋租金列舉扣除額由每戶上限12萬元，提高至30萬元，預估稅收損失約7.1億元。若改為特別扣除額，提高上限金額至18萬元，並設有排富條款，稅收損失約23.2億元；若是調高上限金額至30萬元、但未設排富，則稅收損失近56億元。由這些數字顯示，在方式上，列舉扣除額較特別扣除額的稅收損失小；設定排富條款之稅收損失自然也較小。

第二，就政策實惠言，當為租屋族之納稅人所關注。依據2020年人口及住宅普查資料可知，全台租屋族共計87.6萬戶；然而依據財政部財政資訊中心所編「綜合所得稅申報核定統計專冊」資料知，2019年度申報房屋租金支出扣除額者，僅2.7萬戶。或許兩者界定範圍不盡一致，然相差極為懸殊則為不爭事實，顯示稅制安排對租屋族的協助有限。當然也有許多租屋族是採標準扣除額者，財政部在推動政策上可謂「惠而不費」；然對租屋族之納稅人而言，則是缺乏具體實惠。

第三，就租稅公平言，此乃稅制設計核心所在。依據前揭財政資訊中心所編「統計專冊」，2019年度每戶平均申報房屋租金支出為9.9萬元。財政部長蘇建榮在立法院即表示：平均每戶申報近10萬元，並未達上限的12萬元；而列舉房屋租金支出達到12萬元上限者，大多是所得總額在3,000～4,000萬元以上的納稅人。由此顯示，租金列舉扣除額多是高所得者享用，一般納稅人受惠並不多，已經背離課稅的垂直公平原則，也難感受到政府降低中產階級稅負的誠意。故而提高列舉扣除金額，顯得並不公平，還不如將其改列特別扣除額，讓年輕的租屋族納稅人能夠具體享用，反而公平合理。

第四，從居住正義言，不宜厚此薄彼。購屋與租房雖然均可達到「住者有其屋」之政策目的，然在稅法上對購屋借款利息支出提供每戶每年30萬元的扣除額，房屋租金支出扣除額卻只有12萬元，大有「厚購屋、輕租房」之嫌。何況在經濟能力上，租屋者往往較購屋者相對居於劣勢。其實，稅法規定應該要同等對待，至少要縮小租稅優惠上的差距。

第五，從稅務行政言，應強化房市稅務勾稽功能。由於房屋租金支出與房屋租金收入具有對應關係；政府若能提供房屋租金支出特別扣除額，加強誘因來補強勾稽功能，將有助於房屋租金收入之申報，進而降低房東隱匿不報之情事，並可健全租賃市場的發展。相對的，若是財稅機關對房租收入掌握不清，提供的房屋租金支出扣除額又不具實惠，在稅務行政上就有改進必要。

綜上所述，為期與行政院主計總處2020年全台家戶平均每月租金為1.5萬元相呼應，房屋租金支出改採以特別扣除額方式，每戶每年扣除金額提高至18萬元，並且設定排富條款，則是相對較為妥適的方案。

近年來，隨著社會發展及多元化，列舉扣除額及特別扣除額的項目及金額，均有不斷擴大之現象，所得稅基受到嚴重侵蝕，以致各項扣除額占綜合所得總額的比重，始終超過70％以上。如此有如一個大肉桶，受到類似「競租行為」與「示範效果」的交互作用影響，招引各方利益團體來競食，嚴重影響綜所稅制所應發揮的功能。

如前所述，財政部已同意最快在立法院下個會期，提出所得稅修法草案，值得期待。但為避免綜所稅基侵蝕現象持續惡化，政府若無法在扣除額項目及金額上法推陳出新、合理調整，就只有期待財政部拿出魄力來，提出一套制衡方案，能夠將稅基維持在綜合所得總額的一定比率之上，針對申報戶設定統一的總扣除金額上限（總量管制），在配合各項政策目的之際，也能促使高所得者合理繳稅。