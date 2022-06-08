美國左媒先影響到翻譯，再影響到你。你如果不讀英文原句，或者不回到完整的語境，你永遠都不會知道。

若干中文媒體受到美國主流媒體（較為左傾）的洗腦，正在用惡意對待川普的態度，惡意對待伊隆馬斯克。何以見得？

We will see.我記得很清楚當年川普説這幾個字，正確的語境是「看看再說」。但是惡意的翻譯，加油添醋，竟然將它譯為「我們走著瞧！」變成充滿了威脅情緒。

Get out.馬斯克說的意思是「出去」。但是惡意的翻譯，加油添醋，譯為「滾出去！」殊不知只有在加了hell 或者 f***這些情緒字眼的時候，才允許加上一個滾字。美國的辦公室文化，已經非常、非常地受到法律約束了，上級對下級説話根本不是很多人想像的那麼回事。

美國左媒惡意對待馬斯克，是有許多政治原因的。你為什麼要受到影響呢？中文翻譯這樣整人，還是翻譯的態度太隨便。

我最近讀到若干台灣言論對馬斯克的觀點，已經可以覺察到美國左媒和翻譯的影響。但你絕對没有必要跟，要有自己的獨立判斷。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※